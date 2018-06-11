Erdoğan'dan flaş açıklama: Oraya da operasyonlarımızı başlattık

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

24 Haziran’da onları sandığa demokratik bir şekilde gömmeye var mıyız?

Bay Kemal ne dedi? Afrin’de ne işimiz var. Ya sizinle bu ülke yönetilmez? Ülkemize saldıranlar karşısında, bizi taciz edenler karşısında bunun bedelini biz ağır ödetiriz.

Şu ana kadar sadece Afrin’de 4500’ün üzerine çıktık.

Kandil demiştim, Sincar demiştim hatırlayın. Oraya da operasyonu başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. 20 uçak… Gittiler vurdular döndüler. Ama daha bitmedi.

DEVAMI GELİYOR...