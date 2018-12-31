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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
31.12.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

Erdoğan'dan dünya liderlerine yeni yıl mesajı

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Erdoğan'dan dünya liderlerine yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yeni yıl mesajı gönderdi.

Erdoğan, Trump'a hitaben "Sayın Başkan, değerli dostum" diye başladığı yeni yıl tebrik mesajında, geride kalan yılın Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasında karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelinen ve ikili ilişkilerin hak ettiği seviyeye ulaşması için karşılıklı çaba gösterilen bir sene olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Karşılıklı saygı ve samimi diyaloğa dayanan ikili ilişkilerimizi, stratejik ortaklığımızın gerektirdiği seviyelere çıkaracağımıza ve iş birliğimizin geleceğinin bundan sonra daha parlak olacağına inanıyorum. Birçok ortak sınamayla karşılaştığımız uluslararası ortamda, Türk-Amerikan iş birliğinin küresel barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam edeceğine olan inancımı bir kez daha belirtmek isterim. Bu vesileyle yeni yılınızı tebrik eder, size ve dost Amerikan halkına sağlık ve esenlik dilerim." ifadelerini kullandı.

Putin'e ilişkilerin geliştirilmesi vurgusu

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben yazdığı yeni yıl mesajında ise Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkilerin önemine dikkati çekerek, gelecek yıl da bu ilişkilerin artarak devam etmesini beklediğini vurguladı.

Türk-İngiliz iş birliğinin önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'e yazdığı mesajında ise geride bırakılan yılın Türkiye-Birleşik Krallık iş birliğinin ve ortak çabalarının daha da geliştiği bir sene olduğunu belirtti.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Karşılıklı saygı ve samimi diyaloğa dayanan ikili ilişkilerimizi daha üst seviyelere çıkaracağımıza ve iş birliğimizin geleceğinin parlak olduğuna inanıyorum. Belirsizliklerle dolu uluslararası ortam içerisinde, Türk-İngiliz iş birliğinin Avrupa kıtası ve ötesinde küresel barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam edeceğine olan inancımı bir kez daha belirtmek isterim. Bu vesileyle yeni yılınızı tebrik eder, size ve dost Birleşik Krallık halkına sağlık ve esenlik dilerim."

"Türkiye-Fransız iş birliği barış ve istikrara katkı sunmaya devam edecek"

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı yeni yıl mesajında ise gelecek yıl karşılıklı saygı ve samimi diyaloğa dayanan ikili ilişkileri ortak çabalarla daha ileriye götüreceklerine inandığını vurguladı. Gerek Avrupa'nın gerek Orta Doğu bölgesinin karşılaştığı sınamalara karşı, Türk-Fransız iş birliğinin barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam edeceğine olan inancını anlatan Erdoğan, yeni yılını kutladığı Macron'a ve dost Fransız halkına sağlık ve esenlik diledi.

Çin Devlet Başkanı'na Türkiye daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Devlet Başkanı, değerli dostum" hitabıyla başladığı Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'e yazdığı yeni yıl mesajında ise iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda giderek güçlenmekte olduğunu memnuniyetle gözlemlediğini belirtti.  Ülkelerin uluslararası alandaki önemi, üstlendikleri sorumluluklar ve kadim ilişkiler dikkate alındığında iş birliğinin bundan sonra daha parlak olacağına inandığını ifade eden Erdoğan, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başta uluslararası ekonomi ve ticaret alanında karşılaşılan güçlükler olmak üzere, Türk-Çin iş birliğinin küresel barış, refah ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam edeceğine olan inancımı bir kez daha belirtmek isterim. Bu iş birliğimizin devamını temin etmek ve yeni bir ivme kazandırmak amacıyla, 2019 yılında sizi ülkemde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarım. Bu vesileyle yeni yılınızı tebrik eder, size ve dost Çin halkına sağlık ve esenlik dilerim."

Hindistan Başbakanı'na dostluk bağlarını güçlendirme çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yönelik mesajına ise "Güzel ülkenize ziyaretimin sıcak hatıralarını tüm tazeliğiyle
muhafaza ediyorum." ifadesiyle başladı. Türkiye-Hindistan arasındaki ilişkilerin her alanda giderek güçlenmekte olduğunu memnuniyetle gözlemlediğini kaydeden Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"Ülkelerimiz arasındaki tarihe dayanan dostluk bağlarını daha da güçlendirerek, milletlerimizin müşterek menfaatlerine hizmet edecek şekilde daha da üst seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum. Bu vesileyle yeni yılınızı tebrik eder, size ve dost Hindistan halkına sağlık ve esenlik dilerim."

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