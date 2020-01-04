Erdoğan'dan Dolmabahçe’de Süleymani zirvesi

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında, bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki toplantı, 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. Toplantıda İranlı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta öldürülmesiyle ortaya çıkan durum ve yaşanması muhtemel gelişmeler değerlendirildi.

TÜRKİYE’DEN YAPICI TUTUM

Toplantıya ilişkin açıklamayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı. Altun, “Toplantıda Irak’ta yaşanan son gelişmeler, ABD- İran gerginliği, Libya ve Suriye’deki son durumlar bütün boyutlarıyla ele alındı. Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin bölgesel gelişmeler karşısındaki yapıcı tutumunu sürdürmesi gerektiğini, barış ve istikrarın teminine yönelik etkin adımların atılmaya devam edilmesini ve diplomasinin tüm imkânlarını sonuna kadar kullanılması gerektiğini özellikle vurguladı” dedi.

MACRON’LA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefonda görüştü. Cumhur-başkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, telefon görüşmesi, Macron’un talebi üzerine gerçekleşti. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.