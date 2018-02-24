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    Erdoğan'dan çok sert sözler: Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler...

    Hürriyet Haber
    24.02.2018 - 14:47 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de sivillerin hedef alındığı iddiaları için "Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz, Mali'de, Ruanda'da, Korsika'da durmadınız Libya'da bunu yaptınız" diye konuştu

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş il kongresi öncesi konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece ve 16 yıldır gündüz gece sizinle yürüyoruz. Sizin coşkunuz bizim coşkumuz oldu. Bu sabah itibariyle 1931 teröristi etkisiz hale getirdik. Dün, cumaydı, dün tüm askerlerimiz hamdolsun secdede gördüm, rükuda gördüm.

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    'SİVİLLERİ VURMAK SİZİN KANINIZDA VAR'

    Geçmişteki o ecdadımızın varisleri olarak şimdi de yine Mehmedimiz aynı yolda yürüyor. Bir taraftan SİHA'larımızla, bir taraftan F-16'larımızla, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla Mehmetdimize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz, Mali'de, Ruanda'da, Korsika'da durmadınız Libya'da bunu yaptınız. Türk'ü bu konuda bu şekilde yorumlayamazsınız. Siz, 10 bin kilometreden buralara niçin geliyorsunuz? Bizim 911 kilometre sınırımızda, sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da 'Niçin bu sınırları koruyorsunuz?' diyemez. Korumaya devam edeceğiz. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Şunu kimse unutmasın, bu ülke, millet, asker 'korkaklar ordusu' değildir. 'Korkaklar ülkesi' değildir. Şu anda da bu hesabı onun için soruyoruz."

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Zeytin Dalı , Afrin , sivil , son dakika
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