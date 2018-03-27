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    Erdoğan’dan bürokratlara uyarı: Yoğun şikâyet geliyor, takipteyim

    Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
    27.03.2018 - 00:54 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin hızına ayak uyduramayan bürokratlarla ilgili CİMER ve BİMER’e yoğun şikâyetler geldiğini söyledi.

    Erdoğan, “Bu süreçte bürokratların da bizim hızımıza ayak uydurması gerekiyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu AK Parti il kongreleri nedeniyle bulunduğu Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’da teşkilatlara ‘bürokratik oligarşi’ konusunda uyarılar yaptı.

    Cumhurbaşkanı, CİMER ve BİMER yoluyla AK Parti’nin hızına ayak uyduramayan bürokratlarla ilgili yoğun şikâyet aldıklarını belirtti. Erdoğan, görüştüğü il teşkilatlarına bu konuda daha hassas davranmaları ve işleri hızlandırmayan bürokratların bizzat Cumhurbaşkanlığı’na veya Başbakanlığa bildirilmesi talimatını verdi. Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda kaybedecek zamanı olmadığını belirten Erdoğan, “Bu zamanı en iyi şekilde kullanmalıyız. Daha çok çalışarak ve daha çok vatandaşımıza ulaşarak hiçbir ayrım gözetmeden icraatlarımızı ve projelerimizi gerçekleştirmeliyiz. Bürokrasiyle ilgili özellikle vatandaşı bire bir ilgilendiren konularda CİMER ve BİMER’e yoğun şikâyetler geliyor. Bunların hepsini yakından takip ediyorum” dedi.

    YARISI KAMU ÇALIŞANLARI

    2017 yılında 2 milyon başvuru yapılan BİMER’e en fazla şikâyet edilenler kamu ve özel sektör çalışanları oldu. 2017’de BİMER’e kamu ve özel sektör çalışanlarıyla ilgili 1 milyon 114 bin şikâyet başvurusu yapıldı. CİMER’e yapılan şikayetlere ilişkin istatistikler açıklanmıyor. 

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    Etiketler: gazetehaberleri , uyarı , Tayyip Erdoğan , gündem
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