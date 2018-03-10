Erdoğan'dan 'bozkurt' işareti

Erdoğan, konuşmasında terörle mücadele konusunda kararlı olduklarını belirtip, "Tek millet, tek bayrak , tek devlet, tek vatan" dediği sırada önce 'bozkurt' işareti yaptı. Ardından da 'rabia' işareti yaptı. Erdoğan, Afrin harekatıyla ilgili olarak, "İlerleyişimiz devam ediyor, sınırımızda terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz, güvenlik güçlerimiz gereğini yapıyor" ifadelerini kullandı.



ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISINI AÇIKLADI



Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 195 olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum bu ara aynı zamanda Afrin’deki ilerleyişimiz devam ediyor. Sabah itibariyle teröristlerin 3 bin 195’i etkisiz hale getirilmiştir. Herhalde şimdi çok daha ilerlemiş vaziyette. Afrin’e doğru ilerliyoruz. Burada bir terör koridoru oluşturmak istediler. Biz buna müsaade etmeyeceğiz dedik fakat dinlemediler. Bunlar Türk’ü, Türk milletini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini bilmiyorlar. Güvenlik güçlerimiz hep birlikte onlara gereğini yapmaya başladı. Şu an itibariyle Afrin’de eğer komuta kademesi sefer görev emri gelsinler dedikleri zaman önce ben sonrada siz beraber yürüyeceğiz. Zira büyük bir şeye inanıyoruz. O da şehadet. Başkalarında böyle bir şey var mı yok. Bizim inancımızda bu var. O makam Peygamber’e en yakın makam. İşte bu makama inananlar şu anda yürüyor" diye konuştu.