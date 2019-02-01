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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANALİZ: ABDULKADİR SELVİ
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Erdoğan'dan belediyecilik 5.0 hamlesi

Abdulkadir SELVİ
Abdulkadir SELVİ
aselvi@hurriyet.com.tr
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Abdulkadir SELVİ
Abdulkadir SELVİ
aselvi@hurriyet.com.tr
Erdoğan'dan belediyecilik 5.0 hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde izleyeceği stratejinin ipuçlarını, manifestoyu açıkladığı salonun içinde değil, dışında verdi. Erdoğan’ın salonun dışında toplanan coşkulu kalabalığa yaptığı kısa konuşma adeta seçim kampanyasında kullanacağı dili özetliyordu.

Erdoğan, manifestoyu açıklayacağı toplantı için salona girmeden önce İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım’la birlikte seçim aracının üzerinden partililere yaptığı konuşmayı iki ana eksen üzerine oturttu.

1- Her seçimde yaptığı gibi yine iktidar ile muhalefeti kutuplaştırdı. Ama bu kez, “Bir tarafta zillet ittifakı, diğer tarafta cumhur ittifakı” diye yaptı bunu.

2- Seçimlerde CHP ile HDP arasındaki işbirliğini hedef alacak. Konuşmasında “Bir yanda PKK ile kol kola giren CHP” diyerek CHP’yi hedef aldı. Seçim stratejisini “beka meselesi” üzerine kuran Erdoğan, belli ki CHP’yi HDP ile yaptığı “seçim işbirliği” üzerinden vuracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 maddeden oluşan seçim manifestosunu açıkladığı toplantıya gelince...

Salonun her tarafı “gönül belediyeciliği” afişleri ile donatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programında değişiklik olunca adayların tanıtımı Erdoğan gelmeden önce yapıldı. Erdoğan geldiğinde tanıtım bitmemişti, o nedenle son bölüme kalan adaylar hızlandırılmış filme benzer bir tempoda tanıtıldı.
Tribünlerde yine kadınlar ve gençler çoğunluktaydı.

İstanbul adaylarının tanıtımı sırasında Binali Yıldırım ismi anons edilince salondan coşkulu bir alkış koptu. Ancak sahnede Binali Yıldırım yoktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte salona girdikten sonra Binali Yıldırım tek başına platforma çıktı. Yine en çok alkışı aldı. Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki ve İzmir büyükşehir belediye başkan adayı Nihat Zeybekci de en çok alkışlanan isimler oldu. Özhaseki platforma çıkınca, Ankaralı gençler pankart açıp sloganlarla destek verdiler. Zaten Erdoğan da “Gençler, Haseki başkanı size teslim ediyorum” demişti Ankara adaylarının tanıtımında. Bu kez MHP’li adayların tanıtımı yapılmadı. İsmi anons edilen belediye başkan adayları sırayla platforma çıkarken, Kahramanmaraşlılar el ele tutuşup birlikte çıkmayı tercih ettiler. AK Parti’nin seçimlerde kullanmayı planladığı seçim şarkıları da dinletilip aldığı alkışın oranına göre bir sıralama yapıldı. Ama en çok rock tarzında olanı ilgi gördü. Salonu ise yine ‘Dombra’ coşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı manifestoyu haber sayfalarımızda bulacağınız için ben burada değinmeyeceğim. 16 yıldır iktidarda olan AK Parti’nin karşısında olan en büyük tehlike, “kibir”. Erdoğan bunun farkında olduğu için “kibir” tehlikesine karşı “tevazu”yu önplana çıkardı. “Kibir” algısı oluşmasının önüne geçmek için yerel seçim sloganını “gönül belediyeciliği” olarak belirledi. Erdoğan, AK Parti belediyeciliğini üç kademe halinde sıraladı.

1- Altyapı belediyeciliği.

2- Üstyapı belediyeciliği.

3- Gönül belediyeciliği.

Hani Endüstri 4.0 deniliyor ya, Erdoğan ‘belediyecilik 5.0’ hamlesini başlattı.

Abdulkadir SELVİ
Abdulkadir SELVİ
aselvi@hurriyet.com.tr
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