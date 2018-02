Erdoğan'dan ahlaksız iddiaya sert cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin harekatının bundan sonraki kısmının daha hızlı ilerleyeceğini belirterek, "Bizi en çok üzen, müttefikimiz olarak gördüğümüz, siyasi ve askeri alanda çok derin ilişkilerimizin bulunduğu kimi ülkelerin sergilediği riyakarlık, hatta ciddiyetsizliktir. İşte dün bu ülkelerden birinin güya savunma bakanlığı sözcüsü çıkıyor, yüzü kızarmadan, utanmadan, sıkılmadan Afrin'de sivillerin öldüğünü, insanların şiddet yüzünden evine dönemediğini söylüyor. Be vicdansız, be ahlaksız, Doğu Guta'da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun, burada teröristlere karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan yanlış haberler yayıyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları: 2019 seçimleri herhangi bir seçim değildir. Her şeyden önce 2019 seçimleriyle Türkiye yepyeni bir yönetim sistemine geçecektir. Mahalli idareler seçiminde hedefimiz en az yüzde 50 olarak koymalıyız. Mahalli idareler sadece partilerle kazanılmaz seçeceğimiz adaylarla da ilintilidir. Türkiye tarihi bir süreçten geçerken milletimiz bunun sorumluğunu omuzlarımıza yüklemişken hiç kimsenin kibriyle kişisel hırsıyla uğraşamayız vakit kaybedemeyiz. AK Parti ve MHP olarak kurduğumuz komisyon çalışmalarını tamamlandı. Kanun teklifini meclise sunduk. Bu kanun teklifinde mahalli seçimlerle ilgili herhangi bir yenilik yok. Sadece milletvekili seçilme yaşının 18’e indirilmesiyle ilgili olarak mahalli seçimlerde de seçilme yaşı 18’e iniyor. Ağırlık malum, cumhurbaşkanı ve parlamentoyu ilgilendiren bölüm. Bir de eskiden ayrı ayrı zarflara konulan ve sandıklara atılan oyların tamamı aynı zarfa yerleştirilip aynı sandığa atacak. Bunun dışında eski uygulama neyse mahalli idareler seçiminde bu yapılacak.

Yani, herkes kendi adayını gösterecek. Asıl yenilik milletvekili seçiminde olacak. Birden fazla parti bir araya gelerek ittifak halinde seçime gidecek. Buna cumhur ittifakı diyoruz.

Seçim pusulasında ittifak partileri aynı çerçeve içinde yer alacak. Her parti kendi listesiyle seçime gidecek. Hedef oydaki zayiatı adeta yok etmektir. Ülkemizde milletvekili çıkaramamasına rağmen siyasi özne olan partiler var. Bunlar için kendi partisinden istifa etmeden başka partiden aday gösterilme imkanı sağlandı. Örneğin BBP olmak üzere bu oluşum içinde yer almak isteyen ancak kendi başına milletvekili çıkarma imkanı olmayan partiler de ittifaktaki bir parti, listesinde seçime girebileceklerdir. Her parti kendi listesini yapacak kendi oyunu alacak kendi vekillerini çıkaracaktır. Tek fark ittifak halinde seçime giden partilerin oylarının birlikte sayılmasıdır. Geçmişte terör örgütlerine müzahir partilerin vatandaşlar üzerinde kurdukları baskıyı ortadan kaldırmaya yönelik tedbirler de bu düzenlemede yer almıştır. Yürütmenin cumhurbaşkanında olmasıyla koalisyonlar dönemi kapatılıyor. İttifaklar hukuki bir zemine kavuşturuluyor. Milletin karşısına her türlü şey ilan edilerek çıkılıyor.

Biz milletimize de kendimize de güveniyoruz. CHP başta olmak üzere kimi muhalefet partilerinin itirazlarına baktığımızda hiçbir makul mantıklı dikkate alınması gereken bir taraf bulunmadığını görüyoruz. MHP ile başlattığımız bu süreci 2019 seçimlerinde kararlılıkla hayata geçireceğiz. Artık herhangi bir tereddüde bu yolculukta yer yoktur. AFRİN OPERASYONU Ülkemizdeki 3,5 milyon misafirin tekrar kendi ülkelerine dönebilecekleri iklimi yaratmak için elimizden geleni yaptık. Ancak özellikle Suriye’deki terörün topraklarımıza ulaştığını gördük. Kahraman askerlerimiz, Mehmet'imiz büyük bir fedakarlık ve cesaretle bölücü terör örgütünün Türkiye'ye karşı saldırıları için özenle hazırladığı tahkimatları teröristlerin başına geçirerek adım adım Afrin'e doğru ilerliyor. Hamdolsun bu sabah itibariyle 1873 teröristi etkisiz hale getirecek 415 kilometre kare civarında bir alanı kontrol altına almış bulunuyoruz.

Derdimiz 3,5 milyon o bölgenin insanları var. Onları bir an önce kendi topraklarına nasıl döndürebiliriz hesabı içindeyiz. Bunun yanında birçok hesapları da yapıyoruz. Bu yol haritasını bizim yavaş yavaş uygulamaya koymamız gerekir. “HAREKATIN BUNDAN SONRAKİ KISMININ DAHA HIZLI İLERLEMESİNİ BEKLİYORUZ” Bölgedeki hakim tepeler şu anda büyük ölçüde askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiği için harekatın bundan sonraki kısmının inşallah daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz Hava da bozuk. Zaman zaman kar fırtına sisiyle yürüyen bir mücadele. Ve bu mücadelede kar boran fırtına demeden askerimiz yoluna devam ediyor. “YENİ BİR STRATEJİYLE HAREKATA DEVAM EDECEĞİZ” Afrin şehir merkezini bir an önce kuşatıp teröristlerin dışarıyla temasını kestikten sonra yeni bir stratejiyle harekatı sürdüreceğiz İnşallah en kısa sürede Afrin bölgesini temizleyerek ülkemizdeki yüzbinlerce bölge sakinini ülkelerine dönmesini sağlayamak. “BE VİCDANSIZ BE AHLAKSIZ..” Bizi en çok üzen, müttefikimiz olarak gördüğümüz, siyasi ve askeri alanda çok derin ilişkilerimizin bulunduğu kimi ülkelerin sergilediği riyakarlık, hatta ciddiyetsizliktir. İşte dün bu ülkelerden birinin güya savunma bakanlığı sözcüsü çıkıyor, yüzü kızarmadan, utanmadan, sıkılmadan Afrin'de sivillerin öldüğünü, insanların şiddet yüzünden evine dönemediğini söylüyor. Be vicdansız, be ahlaksız, Doğu Guta'da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun, burada teröristlere karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan yanlış haberler yayıyorsunuz. Eğer biz Afrin’de sivil-terörist ayrımı yapmasaydık harekat çoktan bitmişti. Önce Münbiç’i temizleyeceğiz sonra Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirene kadar yolumuza devam edeceğiz. Bu yaz hem terör örgütü hem onları destekleyenler için sıcak geçecek öyle görünüyor. Rejim kendi topraklarını koruma gayreti içinde değil. Rejim, ülkesinden kaçmış olanlar için gayret harcama peşinde değil. Rejim “onlardan kurtulduk” diyor. Ama biz bu yola baş koyduk. ABD SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ NE DEMİŞTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği açıklamayı yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway Afrin operasyonu ile ilgili olarak, El Hurra televizyonuna konuşmuştu. Amerikan'ın Sesi'nde yer alan habere göre Galloway, “Şu anda sivillerin ölmekte olduğu ve insanların şiddet yüzünden evlerine geri dönemediği bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla gerilimleri yatıştırmak önemli. Durumu yatıştırma ve Türk müttefiklerimizle onların endişelerini gideren bir çözüm bulmak için birlikte çalışan Dışişleri Bakanlığı’ndaki ortaklarımızı destekleyeceğiz. Bu arada da bölgedeki ana tehdit olan IŞİD’e karşı savaşımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.