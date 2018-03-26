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    Erdoğan'dan AB zirvesinde önemli açıklamalar

    Hürriyet Haber
    26.03.2018 - 21:58 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Varna'da gerçekleştirilen Türkiye- AB zirvesi sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

    Euxinograd Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen çalışma yemeği, saat 19.10'da başladı. Çalışma yemeği öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tusk, Juncker ve Borisov'un katılımıyla aile fotoğrafı çektirildi.

    "ZORLU BİR DÖNEMİ GERİDE BIRAKMIŞ OLMAYI UMUYORUZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

    Türkiye-AB ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz.

    AB'ye aday ülke olmaktan öteye alınmış henüz bir yol yok. (Türkiye-AB ilişkileri) Türkiye'nin sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirdiği herkesin malumudur.

    Göçle ilgili sorumluluklarımızı fazlasıyla yerine getirdik. Şu anda Suriye'den 3.5 milyon insan ülkemizde.

    Avrupa Birliği'nin sağlayacağı 'vize serbestisi' siyasi bir mesele haline getirilmemeli. Vize serbestisi ile ilgili AB tarafı adımını bir an önce atarsa bizi rahatlatacaktır.

    Türkiye birçok terör örgütünün hedefinde yer alıyor. İçeride ve dışarıda mücadelemizi sürdürüyoruz. Teröre karşı operasyonlarımız, Avrupa'nın da güvenliğine katkı sağlamaktadır.

    Teröre karşı aldığımız tedbir ve operasyonlar gerekli olduğu sürece devam edecek, tehditler bertaraf edildiği zaman sona erecektir.

    Avrupa Birliği'ni Kıbrıs konusunda hakkaniyetli olmaya çağırıyoruz.

    Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarına başlanması konusundaki beklentimizi de dile getirdik. Bu tür teknik konuları siyasetin meselesi haline getirmemeliyiz.

    Artık terörle mücadele gibi hassas konularda afaki ve haksız eleştiriler değil, güçlü destek bekliyoruz.

     

    Erdoğan'dan AB zirvesinde önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Varna'da gerçekleştirilen Türkiye- AB zirvesi sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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