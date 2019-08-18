Erdoğan’dan 17 Ağustos mesajı
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 20’nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan, açıklamasında, “17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
‘NE OLUR İHMAL ETMEYELİM’
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, 17 Ağustos Marmara depreminin 20’nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından mesaj yayımladı. Altun, mesajında “Üzerinden 20 yıl geçse de 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin acısı hâlâ yüreğimizde. Yitirdiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun. Ne olur ihmal etmeyelim; afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olalım” dedi.
‘BUGÜN TEDBİR ALMAZSAK, YARIN BEDEL ÖDERİZ’
MHP Lideri Devlet Bahçeli de Twitter hesabından yaptığı 17 Ağustos paylaşımında şunları kaydetti: “Milletlerin hayatında felaketler dönüm noktalarıdır. Türk milleti de her felaketten vakarını ve varlığını koruyarak çıkmasını bilmiştir. İnsan canına kast eden deprem değil ihmaldir, tedbirsizliktir. Bugün tedbir almazsak, yarın bedel öderiz. Bugün şuurla hareket etmezsek, gelecekte enkaz altında kalırız.”
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