Erdoğan'dan 120 saat değerlendirmesi: Verilen sözler tam manası ile yerine gelmiş değil
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerinin ardından Türkiye’ye dönerken uçakta ABD ile yapılan ve YPG/PKK’lı teröristlerin 120 saatte güvenli bölgenin dışını çıkmasını öngören mutabakatla ilgili şunları söyledi:
“ABD ile mutabakatta süre bu gece 22.00’de doluyor. Verilen sözler tam manası ile yerine gelmiş değil. Döner dönmez kesin neticeleri alacağız, durum böyle ise atmamız gereken adımları atacağız .Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz.”
Erdoğan Soçi’ye giderken Esenboğa Havalimanı’nda da özetle şunları söyledi:
“...700-800 kadar bir çekilme söz konusu oldu. Diğer kalan 1200-1300 kadar olanın da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Tabii biz bunların izini sürüyoruz, bunların tamamı çıkacak. Çıkmadan bu süreç bitmez.”
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