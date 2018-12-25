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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA
25.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Erdoğan'a: Unuttuğu milyonları hatırlasın

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Erdoğan'a: Unuttuğu milyonları hatırlasın

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Sayın Erdoğan muhalefetle uğraşmayı, muhalefet eden herkesi içeri tıkmayı bıraksın, unuttuğu milyonlarca işsizi, siftah yapmadan dükkân kapatan esnafı, zarar ettiği için tarlasını ekmeyen çiftçiyi biraz hatırlayıversin” dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından sonra açıklama yapan Öztrak şunları söyledi:

BÜTÇE DE UCUBE

“AKP Genel Başkanı’nın milletimizin parasıyla meydan meydan gezip ‘Ey Kılıçdaroğlu’ demesiyle maalesef milletimizin karnı doymuyor, evlerimize ekmek girmiyor. Sayın Erdoğan muhalefetle uğraşmayı, muhalefet eden herkesi içeri tıkmayı bıraksın, sarayında keyif çatarken unuttuğu milyonlarca işsizi, siftah yapmadan dükkân kapatan esnafı, zarar ettiği için tarlasını ekmeyen çiftçiyi biraz hatırlayıversin. Bütçe de rejimin kendisi gibi ucube çıktı. Saray, ‘Yetkiyi verin bu kardeşinize, faizle nasıl uğraşacağını göreceksiniz’ demişti. Ne yaptığını görüyoruz. Önümüzdeki yıl vatandaşlarımıza harcama için konan ödenekler bu yıla göre sadece ve sadece yüzde 13 artmış. Buna karşılık faiz ödemelerindeki artış, yani faizcilerin cebine konacak paralar ise yüzde 53.5 artmış. Yüzde 13 nerede, yüzde 53.5 nerede? Bu bütçe faiz lobilerinin bütçesidir.

ÜLKE SAVRULUYOR

Uzun süredir bir şeyi söylüyoruz; ülke yönetilmiyor, savruluyor. Yaşanan savrulma artık kurumsal çöküş seviyesine ulaşmış vaziyette. Devlet kilitlendi, işler yürümüyor. Kaptanı usta olmayan gemiye her rüzgâr kötüdür. Ekonomi fırtınalı bir deniz gibi, gökyüzünü gri bulutlar kaplamış, vatandaş yalnız, çaresiz, ama ekonominin dümeni emin olmayan ellerde. Hayatlarında şirket bilançosundan başka bir şey görmemiş ellere devleti emanet ederseniz sonuç böyle olur.

ASPİRİN VEREREK OLMAZ

Türkiye’nin borç sigorta primi iki kattan fazla artmış. Erdoğan, ‘Borç sigorta primini düşürdük’ diyor. ‘Güven arttı’ diyor meydanlarda. Bakıyorum ekonomik güven endeksleri hâlâ gerilemeye devam ediyor. Rakamları nalıncı keseriyle kendine yontup kriz yokmuş gibi yaparak vatandaşa bunları yuttururuz zannediyorlar, ama bu defa olmaz. Görmezden gelerek, Aspirin vererek, pansuman yaparak bu işi çözmeleri mümkün değil.

KİBİR HASTALIĞINA TUTULMUŞ

Vatandaşın mutfağında her şey kötüye giderken cambaza bak siyasetinin işlemesi de mümkün değil. Şimdi bunun sorumluluğunu her zaman olduğu gibi iç ve dış mihraklara yıkmak istiyorlar. Demir dövmeden demirci olunmaz. Bu iktidar kibir hastalığına tutulmuştur. Bunlar milletin mahallesinden rantçıların rezidanslarına taşınmışlardır.” 

AKPINAR YORUMU: SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİTMELİ

ERDOĞAN, ipe sapa gelmez iddialarla ülkede kendisi gibi düşünmeyen herkesi terörist ilan etmeye devam etti. Tek adam rejimine geçtiğimizden beri demokrasinin ve hukuk devletinin kalitesini gösteren tüm uluslararası karşılaştırmalarda kafa üstü çakılıyoruz. Türkiye’yi tam bir korku devleti haline getirenler, saraydaki kibir abidesi, geçtiğimiz hafta Fatih Portakal’ı hedef göstermişti, bu hafta da Sayın Akpınar ve Sayın Gezen, Erdoğan’ın nefret dolu sözlerine hedef oldu. AKP Genel Başkanı’nın dün (önceki gün) meydanlardan verdiği talimat sonrasında bu (dün) sabah saatlerinde ülkenin en ünlü sanatçıları polis eşliğinde adliyeye götürüldü. Bu, yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümünün ne hale geldiğini açıkça gösteriyor. CHP olarak her zaman seçimle gelenin seçimle gitmesinden yana olduk. Bunda en ufak bir tereddüt yoktur. Ancak Sayın Akpınar ve Sayın Gezen’in ifadeleri, demokrasiden uzaklaşılması halinde neler olabileceğine ilişkin genel doğruların söylenmesi niteliğindedir. Bu söylemde Erdoğan’ın ismi bile geçmiyor. Ancak sarayın kibiri o kadar arttı ki, ‘Hava bulutlu’ diyene ‘Bana ördek’ dedin diye bağırıyor, üstüne gidiyor.

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