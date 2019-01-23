Erdoğan’a sunum
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün politika kurullarının başkanvekillerini kabul etti.
Beştepe’deki toplantıda başkanvekilleri, kurul çalışmaları hakkında Erdoğan’a sunumlar yaptı. Toplantıda Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Yavuz Atar, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili İbrahim Kalın ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da toplantıya katıldı.
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