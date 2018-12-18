Erdoğan'a 'sokak' yanıtı:

MAKAM VAR AMA HESAP VEREN YOK

“Bir sürü sorunumuz var ama bunların sorumluları ortaya çıkmıyor. Makam var, yetki var, güç var ama hesap veren yok. Türkiye’nin göbeğinde, başkentinde geçtiğimiz hafta feci bir tren kazası yaşadık. Ankara’daki bu son kaza, 2018 yılı içinde demiryollarında gerçekleşen ikinci büyük kaza.

TAKSİRLİ ADAM ÖLDÜRME

Hem sorumluların tespiti hem de bu olayların tekrar yaşanmaması, alınacak tedbirlerin belirlenmesi için araştırma önergesi hazırladık. Bu önerge reddedildi. Çorlu’da meydana gelen tren kazasıyla ilgili yargılama süreci hâlâ başlamadı. Bu ölümlü tren kazalarındaki artış, ortada bir kusur ve idari yetersizlik olduğunu, devlet demiryollarında bir şeylerin ters gittiğini ortaya koyuyor. Gerekli önlemler alınmadan, alelacele açıldığı anlaşılan bu tren hatları, aileleri parçalamaya, bu ülkenin yetişmiş değerlerini almaya devam ediyor. Buna kaza denmez, bunun adı bilinçli taksirle adam öldürmedir. Hukukta adı budur.

KİRLİ SİYASETİN DANİSKASI

Bakana sinyalizasyon var mı, yok mu diye soruyorlar; soruyu beğenmiyor. Bu hatları eksik açanlar, onlarca vatandaşımızın ölmesine sebep olanlar yiten canların hesabını soranlara ‘Siyaset yapmayın’ diye cevap veriyorlar. Esas bu tren hatlarını seçime yetiştirmek için sinyalizasyon ve gerekli güvenlik altyapısını tamamlamadan aceleyle açmak kirli siyasetin daniskasıdır.

BAKAN İSTİFA ETMELİ

Tren planlama, projelendirme ve izleme sistemleri ve merkezileştirilmiş yüksek hızlı tren trafik yönetimi sisteminin uygulamaya konulması görevi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na verilmiş. Demek ki Türkiye’de hızlı trenler bu sistem olmadan işletiliyormuş. Açıkça kendileri de buradaki sıkıntıyı ikrar ediyorlar. Bu kazanın bir tek siyasi sorumlusu vardır; o da AKP Genel Başkanı’dır. Onun bu konularda kılını kıpırdatmayacağını biliyoruz. En azından TCDD’yi yönetenler ve Ulaştırma Bakanı’ndan istifa etmelerini bekliyoruz.

AÇIKCA TEHDİT

AKP Genel Başkanı, ana muhalefet partisinin genel başkanına ‘Sana sokakları dar ederim’ dedi. Bu açıkça tehdit. Hiçbir şey demeyip Allah akıl fikir versin deyip geçmek var ama olmuyor. Anlaşılan Paris’te başlayan sokak gösterileri AKP Genel Başkanı’nın kimyasını bozmuş. Anayasamıza göre herkes barışçı toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Siz anayasanın verdiği hakkı tehdit ederek nasıl engelliyorsunuz? Bu kurusıkı tehditler, bizleri hiç korkutmaz. Ama milletin zaten olmayan huzurunu daha da fazla bozar. Bütün bu boş atıp tutmalar, ekonomik yangın ortasında yapayalnız bıraktıkları milletimize, güvenlik kaygısıyla ekonomik krizi unutturma çabasıdır. Ne biz ne de genel başkanımız bu kurusıkı tehditlerden korkmayız. Millet için giriştiğimiz bu mücadelede geri adım atmayız.”

SÜRECE YARARLI DEĞİL

(Muharrem İnce’nin, CHP’nin yerel seçim hazırlıklarına ilişkin, ‘Gördüğüm bir sürü yanlışlıklar var ama sesimi çıkartmıyorum’ açıklaması konusunda) Mümkün olduğu kadar bu süreci hatasız götürmeye çalışıyoruz. ‘Şu anda bazı hatalar görüyorum’ gibi sözlerin CHP’nin yürüttüğü sürece yararlı olduğunu düşünmüyorum.

DAVUL ZURNA İLE OPERASYON OLMAZ

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon açıklamaları) Son zamanlarda her ne hikmetse, özellikle de seçimler öncesinde bu tür operasyonları çok fazla davulla, zurnayla yapar hale geldik. Orada bir sıkıntı, sorun varsa bu işleri davulla, zurnayla yapmazsınız. Ülkenin bekâsına, geleceğine yönelik, birlik ve bütünlüğüne yönelik bir tehdit algısı varsa bu işi hiç seçim malzemesi, propaganda malzemesi yapmadan, halledersiniz. Türk devletinin bu gücü vardır.