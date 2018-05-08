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    Erdoğan’a seçim videosu

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    08.05.2018 - 20:08 | Son Güncelleme:

    AK Parti, seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı anlatan 22 dakikalık “Bir Liderin Hikayesi” videosu hazırladı.

    Erdoğan’a seçim videosu“Milletine aşık bir liderin hikayesi” başlıklı videoda Erdoğan’ın siyasi hayatı görüntülerle anlatıldı.

    Seçimler için hazırlanan videoda Erdoğan, “O büyük Türkiye’yi adım adım inşa etti. Gerçek bir destan yazdı. O destan 16 yıldır tüm dünyada hayranlıkla izleniyor. O yüreği ve değerleriyle muhafazakar, iradesi ve icraatlarıyla devrimci, o milletine hizmetkar, sessiz devrimlerin kaptanı, değişimin ve dönüşümün lideri, demokrat reformcu. O Türkiye sevdalısı, hizmetin ustası, ilklerin mimarı, ilkelerin savunucusu. O büyük Türkiye’nin büyük lideri, milletin adamı” sözleriyle anlatıldı.

    Etiketler: AK Parti , gazetehaberleri , gündem
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