Erdoğan'a miting yanıtı: Diyarbakır'da AK Partili kardeşlerim de vardı

HORMONLU BÜYÜME VAR

“EKONOMİK büyümeyi açıkladılar. 2018’in ilk çeyreğinde 7.4 büyüdü Türkiye. İhracat 1.3 artmış, ithalat 12.7 artmış, cari açık yüzde 80 artmış, 3 ayda cari açık 22 milyar dolar. Dünyada Arjantin, Venezuela, İran ve Türkiye... En yüksek faiz ödeyen ülkeler bunlar. Yani ortada hormonlu bir büyüme var. Kayseri’de ne konuşuyorsam, Diyarbakır’da, Edirne’de de onu konuşuyorum. Diyarbakır’daydım. Erdoğan çıkmış ‘Muharrem İnce’nin mitingine HDP’liler de gitmiş’ diyor. Sayın Erdoğan, bu devletin istihbaratı ne zamandan beri miting alanlarını kontrol ediyor. Sen bu devletin mitinglerini bırak, görev ver de bomba patlatanları yakalasınlar. Sen kim istihbarat kim? Sen darbeyi eniştenden öğrenen adamsın. MİT’in başındaki adamı değiştir bence. Diyarbakır’daki mitingimde AK Parti’li kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, dışlamıyorum. Bu ülkeyi barıştıracağım.



Bu ülkeyi ekonomik olarak büyüteceğiz ve bu büyümeyi adil olarak bölüşeceğiz. Sağcı solcu, AK Partili CHP’li, başı açık kapalı yok; 81 milyon herkesi kucaklayacağız.



Bana diyor ki nasıl yapacaksın.? Yıl 1926 savaştan çıkmışız, Kayseri’ye bir fabrika kuruluyor. 200 tane uçak yapıyor. Bugün 2018 yılında THY’ye 11 milyar dolarlık uçak aldık. Yani Türkiye bunu geliştirebilirdi, yapamadı. ‘Emekliye, asgari ücretliye aş’ diyorum, ‘Nereden bulacaksın’ diyor. ‘Polislere 3600 gösterge’ diyorum, ‘Nereden bulacaksın’ diyor.



ÇAKMA BİR KABADAYI

Suriyelilere 40 milyar doları nereden bulduysan, saraya 2 milyar doları nereden bulduysan oradan bulacağım. Erdoğan’ın döneminde, ne zaman efelense bir ekonomik kayba uğruyorduk. Ey Rusya dedi turistler gelmedi, domatesler gitmedi. Ey Hollanda dedi Petrol Ofisi’ni sattı. Ey Almanya dedi yenilenebilir enerji ihalesini verdi. Ey ABD... 11 milyar dolarlık Boeing aldı. Yani uluslararası arenada çakma bir kabadayı.



İNTİKAM, RÖVANŞ YOK

Kayseri’den açıklıyorum... Sayın Erdoğan bak bu iş tamam. Merak etme, devri sabık yok. Merak etme hukuk devleti var, intikam, rövanş yok. Türkiye’yi ayağa kaldıracağız. Bu büyük değişimi gittiğim her yerde görüyorum. Bu Türkiye’nin bir dirilişe ihtiyacı var, hukuk devletine ihtiyacı var. Bakın, Danıştay üyesi benim aleyhime tweet atıyor. Cumhurbaşkanı seçildiğimde hiçbir hâkim, hiçbir savcı benim rakiplerime laf söyleyemeyecek. Onlar işini yapacak. Hâkim, savcı siyasete girerse doğru olmaz. Cumhurbaşkanlığımda Yargıtay salonuna girdiğimde yargıçlar ayağa kalkmayacak. Yüksek yargıçlar cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkıyorsa adalet dağıtamaz.



İSRAF EKONOMİSİ

Erdoğan, sarayında kilosu 4 bin 500 liraya beyaz çay içiyor. Ben sizin gibi bakkaldan aldığınız siyah çay içiyorum. Sarayın bahçesine hurma ağacı getirmiş. Size GDO’lu yiyecekler, ona organik yiyecekler. Hurma ağaçları, hurma vermemiş. Fransa’dan gelip yeraltında ısıtma yapmışlar. Beyefendi taze taze yesin diye. Türkiye’de bir israf ekonomisi var. Türkiye’nin israf ekonomisini insaf ekonomisine dönüştüreceğiz.”



SLOGAN ÖNERİSİ: VAKİT JÜBİLE VAKTİ

“Yolda gelirken afişlerini gördüm. ‘Vakit Türkiye Vakti’ yazmış. Ona bir slogan buldum: Vakit jübile vakti. Ben sana ‘Sayın Erdoğan’ diyorum. O bana ‘Bana bak Muharrem’ diyor. Ben sana bakamam. Çünkü devlet sana bakıyor. Ayrıca sen de yakınlarına bakıyorsun. Ben fakir fukaraya

bakacağım, sana bakamam.”