Erdoğan'a mektup: Yasaklayın
VETERİNER hekimler, son dönemde ünlülerin giyimleri ve fiyatlarıyla da haber olan kürklerin hayvan haklarına aykırı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm siyasilere “yasalayın” mektubu gönderdi.
Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi mektupla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi: “500 bin liraya, 100 bin liraya kürk almış, 45 bin liraya siparişi vermiş haberleri bizi çok üzüyor. Siz hayvanları koruyan doğal giysilerini onların üzerinden vahşice söküp alıyorsunuz. Canlı canlı hayvanın derisini, tüyünü yüzmek suçtur. Bir kürk için yaklaşık 60 hayvanın derisini, postunu canlı canlı söküyorsunuz. Peki ne uğruna? Modaya uymak adına. Geçmişte insanların giyecekleri, kışın soğuktan korunacakları kıyafetleri yokmuş. İnsanlığın ilk çağlarında o dönemler hayvanları öldürüp postlarından giysi yapılıyormuş. Fakat günümüzde durum değişti. En modern kıyafetleri üretebiliyoruz. Artık hayvanın derisini yüzüp ondan elbise yapmanın bir anlamı kalmadı. Bunun aksini düşünenlerin psikolojik durumlarından şüphe etmeliyiz. Kürk yapımı yasaklansın. Hayvanların canlı canlı katledilmesini önleyelim. Toplumsal bilinçlenmenin oluşması için kürkün hayvanın vahşice katledilmesi sonucu elde edildiğini kamu spotlarıyla ve çeşitli kampanyalarla anlatılsın. Bu kampanyalar devlet tarafından yapılmalı ki halk bu konunun ciddiyetini kavrayabilsin. İstinasız tüm siyasi parti temsilcileri kürk yapımını yasaklamak için harekete geçmeli. Bu konu TBMM’de yasalaşsın. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’nın da bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyoruz.”
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