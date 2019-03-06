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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
06.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Erdoğan'a mektup: Yasaklayın

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Erdoğan'a mektup: Yasaklayın

VETERİNER hekimler, son dönemde ünlülerin giyimleri ve fiyatlarıyla da haber olan kürklerin hayvan haklarına aykırı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm siyasilere “yasalayın” mektubu gönderdi.

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi mektupla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi: “500 bin liraya, 100 bin liraya kürk almış, 45 bin liraya siparişi vermiş haberleri bizi çok üzüyor. Siz hayvanları koruyan doğal giysilerini onların üzerinden vahşice söküp alıyorsunuz. Canlı canlı hayvanın derisini, tüyünü yüzmek suçtur. Bir kürk için yaklaşık 60 hayvanın derisini, postunu canlı canlı söküyorsunuz. Peki ne uğruna? Modaya uymak adına. Geçmişte insanların giyecekleri, kışın soğuktan korunacakları kıyafetleri yokmuş. İnsanlığın ilk çağlarında o dönemler hayvanları öldürüp postlarından giysi yapılıyormuş. Fakat günümüzde durum değişti. En modern kıyafetleri üretebiliyoruz. Artık hayvanın derisini yüzüp ondan elbise yapmanın bir anlamı kalmadı. Bunun aksini düşünenlerin psikolojik durumlarından şüphe etmeliyiz. Kürk yapımı yasaklansın. Hayvanların canlı canlı katledilmesini önleyelim. Toplumsal bilinçlenmenin oluşması için kürkün hayvanın vahşice katledilmesi sonucu elde edildiğini kamu spotlarıyla ve çeşitli kampanyalarla anlatılsın. Bu kampanyalar devlet tarafından yapılmalı ki halk bu konunun ciddiyetini kavrayabilsin. İstinasız tüm siyasi parti temsilcileri kürk yapımını yasaklamak için harekete geçmeli. Bu konu TBMM’de yasalaşsın. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’nın da bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyoruz.” 

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