Erdoğan'a Kobani resti

Demirtaş, “İddia ettiğin ‘53 kişinin katledilmesi sözde talimatımı’ burada paylaşırsan söz veriyorum senin lehine cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğim” dedi.



Demirtaş’ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlar şöyle: “Kobani gösterilerinde şiddet ve provokasyonların başlama tarihi 5-6 Ekim değil, Erdoğan’ın ‘Kobani düştü düşecek’ açıklamasını yaptığı 7 Ekim ve bu açıklamadan hemen sonrasıdır. Bu açıklama sonrası ölümler yaşanmaya başlamıştır. Kobani olayları nedeniyle ne benim hakkımda ne de HDP yönetimi hakkında açılmış bir tek dava yoktur. Kobani olaylarında katledilen insan sayısı 53 değil, 43’tür. Kobani olayları Erdoğan’ın dediği gibi 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında değil, seçimlerden 8 ay önce, 7 Ekim 2014’te yaşanmıştır.



GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM ETMİŞTİR

Kobani olaylarından sonraki 5 ay boyunca da Erdoğan ve AKP ile çözüm süreci kapsamında görüşmelerimiz devam etmiştir. Yani Erdoğan, bugün ‘terörist’ diye ilan ettiği bizlerle 5 ay daha görüşme sürdürmüştür. Yasin Börü ve katledilen diğer kişiler Erdoğan’ın umurunda bile değildir. Yüreğin yetiyorsa ya sen gel cezaevine bunu tartışalım ya da ben çıkayım, meydanlarda sana cevap vereyim.”