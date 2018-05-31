Erdoğan'a kitaplı videolu yanıt

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırşehir ve Kırıkkale mitinglerinde özetle şunları söyledi: “‘Sen partini kurmadan önce Gülen ile görüştün mü, Pensilvanya ile’ diye sordum. ‘İspat etmezsen namertsin’ dedi. Kiminle beraber gittiğini biliyorum. O kişi beni aradı, ‘Beraber gittik’ dedi. Adını açıklamıyorum çünkü ona zarar verme gücü var elinde. ‘24 Haziran’dan sonra açıklayacağım’ dedi. Elimde bir kitap var, Nasuhi Güngör’ün ‘Yenilikçi Hareket’. Bu arkadaşı, 17/25 Aralık’tan sonra TRT Haber Dairesi Başkanı yaptı. Yani ona güveniyor, dostu. Kitabın 89. sayfasını okuyorum. Kitapta, ‘Erdoğan, 2000 yılı mayıs ayında ABD’ye yaptığı gezide uzun süredir orada yaşayan Gülen ile bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından da hayli dikkat çekiciydi’ diyor. Ben bir şey söylüyorsam mutlaka vardır. Merkez Bankası’nda yanlış olur, İnce’de yanlış olmaz.



DEMOKRATİK BİR YARIŞ

Video izlettiriyor meydanda, ‘İnce, Kılıçdaroğlu’na ne demiş’ diyor. Ben Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olarak çıkmışım. Demokratik bir yarış. Söylediklerimin arkasındayım. Bakalım sen söylediklerinin arkasında mısın? (‘Erdoğan’ın ‘Ne aldatılan olduk ne aldatan’ sözlerinin ve ‘Aldatıldık’ sözlerinin bulunduğu videoları gösterdi) Bana diyor ki genel başkanına laf söyledin. (Erbakan’ın Erdoğan’ı eleştirdiği videolar izletildi) ‘Hırsız, namussuz, siyonist, İsrail uşağı’ demedim. Bak senin genel başkanın senin için ne demiş. (Son olarak Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’ı eleştirdiği videoları izletti) Meydanlara gelip benimle kavga etmek istiyor. Oyununa gelmeyeceğim. Projeleri anlatacağım.



Fetullah Gülen’i istediler ama usulüne uygun istemediler. Çünkü Amerika vermek istemiyor, Erdoğan da almak istemiyor. Niye? Alırsa anlatacak, ‘Bana Mayıs ayında geldi parti kuracağım dedi’ diye. Yüreğiniz yetiyorsa açarsınız evrakları. 6 gün oldu yazı yazdık ‘Evrakları açın inceleyelim’ diye; ses seda yok.”



TRT'Yİ NEDEN ELEŞTİRDİĞİMİ ANLADINIZ MI

İnce, Twitter’dan, “Baskı ve korku düzeni bir gazeteciye 17 yıl önce yazdığı kitap için bugün yalan dedirtiyor. 17 yıl önce yazdığına bugün ‘yalan’ diyen kişi 3 yıl süreyle TRT Haber Dairesi Başkanlığı yaptı. Şimdi anladınız mı TRT’yi niye eleştirdiğimi? TRT halktan topladığı paraları bu rüzgar güllerine, yazdığı kitabın arkasında duramayan kifayetsizlere yediriyor” diye yazdı.



EZBER BOZDUM

İNCE, Kırşehir’den Kırıkkale’ye geçerken gazetecilere özetle şunları söyledi:



(Seçimin iptal edileceğine dair iddialar) Tedirgin olduklarını, korktuklarını, dizlerinin bağının çözüldüğünü biliyorum. Bundan kaçış yok. Mindere gelecek, er ya da geç. Umarım böyle şeylere tevessül etmezler.



(Ne görüyorsunuz meydanlarda) Herhalde bir Fransız basınıydı, en güzel yorum onunkiydi. ‘Muhafazakâr ailenin ezber bozan solcu çocuğu’ diyor. Ezberi bozduğumu düşünüyorum. 1986’da ilk tayinim Artvin Borçka İmam Hatip Lisesi’ne çıkmıştı. Dün (önceki gün) o okula gittim. Öğrencilerimden birisi o okulda müdür yardımcısı. Orada bir şey söyledim; bir baba evlatları arasında ayrım yapmazsa cumhurbaşkanı da okullar arasında ayrım yapmamalı.



(Seçim sonuçları) HDP barajı geçiyor. İkinci turda yüzde 52 ile ben alıyorum.”



GÜNGÖR: YAZDIĞIM MESNETSİZ İDDİA

Nasuhi Güngör ise İnce’nin mitinginden sonra ‘Yenilikçi Hareket’ isimli kitabında ‘Erdoğan-Gülen görüşmesi’ bölümüyle ilgili Twitter’dan dün özetle şunları yazdı:



“Kitap yaklaşık 20 yıl önce yayınlandı. Kitapta geçen ‘Tayyip Erdoğan - Fethullah Gülen görüşmesi’yle ilgili iddialar, ne yazık ki somut herhangi bir bilgiye ve belgeye değil, tamamen o dönemdeki bazı dedikodulara dayanmaktadır. Zaten kitapta da buna dair hiçbir bilgi ya da belgeye atıf yoktur. Üzülerek ifade edeyim ki, bizzat kendi yazdığım bu iddiaların kamuoyuna bilgi ya da belge gibi sunulacak hiçbir yanı yok. Söz konusu iddiaya Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en net ve açık biçimde cevap verilmiştir. Benim yıllar önce yazdığım mesnetsiz bir iddianın FETÖ’yle mücadeleye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tavizsiz duruşuna en küçük bir zarar getirmesine asla razı olamam.”



2012’DE ‘YAZDIKLARIMIN ARKASINDAYIM’ YAZMIŞ

Bu arada Güngör’ün 2012 yılında bir takipçisine verdiği “Yenilikçi Hareket kitabında ve geçmişte yazdığım her şeyin arkasındayım” şeklindeki yanıtı da dün tekrar gündeme geldi.











