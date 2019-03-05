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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN/ANKARA
05.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Erdoğan’a kapsamlı FETÖ raporu: Tek tip mücadele modeli

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Erdoğan’a kapsamlı FETÖ raporu: Tek tip mücadele modeli

CUMHURBAŞKANLIĞI Politika Kurulları, orta ve uzun vadeli politika hedef taslakları oluşturmak için çalışma yürütürken, diğer yandan güncel konularda çalışma başlattılar.

Hukuk Politikaları Kurulu, FETÖ mücadelesinde gelinen nokta ve tek tip mücadele modelinin oluşturulmasıyla ilgili rapor hazırlıyor.
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve FETÖ ile mücadele gibi konularda çalışmalar sürdürüyor. Kurul, FETÖ ile mücadele çalışmalarında aksayan noktalar, eksiklerin giderilmesi, mücadelede yeni bir yöntem geliştirilmesi gibi konularda inceleme yapıyor. Bazı illerde başarılı olan mücadele sisteminin Türkiye geneli için model haline getirilmesi önerileri de değerlendiriliyor.

BRİFİNG ALDILAR

Kurul, Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu’ndan da brifing aldı. İtirazların hangi konularda yoğunlaştığı, değerlendirme süreleri ve mahkemelerde yaşanan sorunlara ilişkin veri toplandı. TSK’daki FETÖ yapılanmasıyla ilgili de kurula bilgi verildi. Açılan davalar, iddianameler ve kripto FETÖ’cülerin ortaya çıkarılması gibi konuları içeren rapor, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

İKİ TİP ÇALIŞMA

76 kişiden oluşan 9 kurul, kendi gündem ve konu başlıklarına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a rapor hazırlıyor. Bu kurullar, iki türlü çalışma yapıyor. Günlük gelişmeler ve spesifik konularda Cumhurbaşkanı’nın talebi üzerine bilgi notu veya kısa rapor hazırlanıyor. Tek bir konuyu içeren bu raporlar, olasılıklardan çok net sonuçlar içeriyor. TBMM Başkanı’nın istifa etmeden belediye başkanlığı seçimine girip giremeyeceği de bu kapsamda değerlendirildi.

POLİTİKA OLUŞTURMAK

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, hedef ve politika belirlemek için de çalışma yapıyor. Politika Hedef Taslağı oluşturmak ve geniş kapsamlı rapor hazırlamak için görevlendirilen bu kurullar, orta ve uzun vadede yapılması gereken yasal düzenlemelerle ilgili de önerilerde bulunacak.

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