Erdoğan’a kapsamlı FETÖ raporu: Tek tip mücadele modeli

Hukuk Politikaları Kurulu, FETÖ mücadelesinde gelinen nokta ve tek tip mücadele modelinin oluşturulmasıyla ilgili rapor hazırlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve FETÖ ile mücadele gibi konularda çalışmalar sürdürüyor. Kurul, FETÖ ile mücadele çalışmalarında aksayan noktalar, eksiklerin giderilmesi, mücadelede yeni bir yöntem geliştirilmesi gibi konularda inceleme yapıyor. Bazı illerde başarılı olan mücadele sisteminin Türkiye geneli için model haline getirilmesi önerileri de değerlendiriliyor.

BRİFİNG ALDILAR

Kurul, Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu’ndan da brifing aldı. İtirazların hangi konularda yoğunlaştığı, değerlendirme süreleri ve mahkemelerde yaşanan sorunlara ilişkin veri toplandı. TSK’daki FETÖ yapılanmasıyla ilgili de kurula bilgi verildi. Açılan davalar, iddianameler ve kripto FETÖ’cülerin ortaya çıkarılması gibi konuları içeren rapor, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

İKİ TİP ÇALIŞMA

76 kişiden oluşan 9 kurul, kendi gündem ve konu başlıklarına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a rapor hazırlıyor. Bu kurullar, iki türlü çalışma yapıyor. Günlük gelişmeler ve spesifik konularda Cumhurbaşkanı’nın talebi üzerine bilgi notu veya kısa rapor hazırlanıyor. Tek bir konuyu içeren bu raporlar, olasılıklardan çok net sonuçlar içeriyor. TBMM Başkanı’nın istifa etmeden belediye başkanlığı seçimine girip giremeyeceği de bu kapsamda değerlendirildi.

POLİTİKA OLUŞTURMAK

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, hedef ve politika belirlemek için de çalışma yapıyor. Politika Hedef Taslağı oluşturmak ve geniş kapsamlı rapor hazırlamak için görevlendirilen bu kurullar, orta ve uzun vadede yapılması gereken yasal düzenlemelerle ilgili de önerilerde bulunacak.