'Erdoğan'a hodri meydan... Suriyeliler için referanduma gidelim'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Yolu açmazlarsa referanduma götürürüz” sözlerine işaret ederek, “Sayın Erdoğan, AB referandumundan bahsediyor. Ekonomik krizi gündemden düşürecek bir referandum arıyorsan, al sana fırsat. Destek vereceğiz. Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi verilmesin mi? Gel, referanduma gidelim, millete soralım. Hodri meydan” dedi. Akşener, dün partisinin Meclis grubunda özetle şu mesajları verdi:
İNDİRİMİN AMACI DÜŞÜK ZAM YAPMAK
Hükümet geçtiğimiz hafta üreticilere, iki ay sürecek yüzde 10 indirim çağrısı yaptı. Bu indirimin asıl amacı nedir biliyor musunuz? Üreticiyi 2 aylık bir indirime zorlayarak yıl sonu enflasyonunu düşük göstermek. Yılbaşında işçiye, memura, emekliye, düşük zam yapmak için hazırlanmış ucuz bir düzenlemedir bu.
PAPAZI VERDİN NE ALDIN
Sonunda uçtu uçtu, papaz uçtu. Yine inkâr edip ‘Ajan demedim, Ajans dedim’ diyecek. ‘Casus demedim, bi’ sus dedim’ diyecek. ‘Rahip demedim sahip dedim’ diyecek. ‘Al papazı, ver papazı’ diyordun. Papazı verdin gitti. Ne aldın, kimi aldın? FETÖ’nün elebaşını alabildin mi? Bir zamanlar diyordun ya, ‘Gerekirse papaz elbisesi giyerim’ diye. Buyur, artık giyebilirsin.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaldırılması karşısında, tek söyleyebildiği şu oldu: ‘Sessiz kalamayız.’ Sözcüsü de diyor ki ‘Suudi Arabistan’la ortak çalışacağız’. Neyi çalışacaksın? Tilkiyi kümese bekçi mi yapacaksın? AK Parti’nin Suudi sicili, en başından beri bozuk. Şimdi de Türkiye’ye haydutça meydan okumasına, sessiz kalıyorlar.
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