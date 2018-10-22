Erdoğan’a EYT yanıtı: Sen çift maaş alırken iyi de vatandaş alırken kötü mü
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyal Güvenlik Sistemi ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili sözlerini eleştirerek “752 milyar açık olacakmış. Bu rakam asla ve asla gerçekçi ve doğru bir rakam değil. Suriyelilere 35 milyar dolar veriyorsun. Efendim çift maaş alacaklarmış. Sen de çift maaş alıyorsun” dedi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:
İŞÇİNİN PARASINI KİM GASP EDİYOR
“Bugün asgari ücret üzerinden emekli olunursa 801 TL emekli aylığı bağlanıyor. Bu kişi 1 Ekim 2008’de aynı koşullara sahip olsaydı 2 bin 32 TL. Hiçbir çevreden bu konuda şikâyet gelmedi. Emekli aylıkları düşürüldü, prim ödeme arttırıldı, emeklilik yaşı yükseltildi. Peki sosyal güvenlik sistemi düzeltildi mi? 2018’de 21 milyar 500 milyon lira açık verecek. Neden? 31 Aralık 2017 itibariyle tahsil edilemeyen para 83 milyar 55 milyon 810 bin lira. Çalışanın aylığından kesiliyor ama Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılmıyor. İşçinin parasını kimler gasp ediyor ve kimler bu gaspın üzerine örtü örtüyor? Belediyeler de işçilerin primlerini ödemiyor. Devlet de ödemiyor. Fatura sizlere çıkıyor. Primlerini tahsil etmiyor, sonra dönüp diyorlar ki, açık var.
38 YAŞINDA EMEKLİLİK OLMAZ
38 yaşında emeklilik zaten olmaz. Hiçbir arkadaşım da ‘38 yaşında emekli olayım’ diye çıkmadı. Ama yasalar bir hak tanımışsa ‘Ben bu hakkı kullanmak isterim’ diyor. Emeklilikte 752 milyar açık olacakmış. Bu rakam asla ve asla gerçekçi ve doğru bir rakam değil. Suriyelilere 35 milyar dolar veriyorsun, emekliye gelince... Bunu söyleyince de efendim ‘Sen ırkçılık yapıyorsun.’ Hayır efendim, ben kendi insanımın haklarını koruyorum. Bu ülkede yaşayan vatandaşın hakkını, hukukunu koruyorum. Her türlü israfı yapacaksın... Efendim çift maaş alacaklarmış. Sen de çift maaş alıyorsun. Sen çift maaş alırken iyi de sokaktaki vatandaş alırken mi kötü oluyor? Her türlü israfı yapacaksınız, yazlık, kışlık, uçan saraylarda oturacaksınız, asgari ücret üzerinden prim ödeyip bugün emeklilik hakkı kazandığı halde emeklilik dilekçesi verene 801 lira emekli aylığı vereceksiniz. Ya insan utanır biraz.
TAMAMININ ÜSTÜ ÖRTÜLDÜ
Emekli aylıkları, 2 bin 32 liradan 801 liraya düştüğü zaman bu ülkede sendikaların kıyamet koparması lazımdı. Üniversitelerin, sosyal bilimcilerin sessiz kalmaması lazımdı. Bütün bunların tamamının üstü örtüldü. Şimdi gündem ne; efendim emeklilikte yaşa takılanlara hak verirsek 40 yıl bedavadan aylık alacakmışsınız, sonra 700 milyar lira yükü olacakmış. Efendim ‘Biz ekonomide kurtuluş savaşı veriyoruz, 700 milyar lirayı nasıl ödeyeceğiz...’ Hangi ekonomide kurtuluş savaşı veriyorsun? Bu ekonomiyi kurtuluş savaşı verecek hale kim getirdi? Fransızlar mı, Almanlar mı, İngilizler mi? Kim yönetiyor bu ülkeyi?”
EYT SONUÇ BİLDİRGESİ: REFORMA İHTİYAÇ VAR
HENÜZ sonuç alınamayan emeklilikte yaşa takılanların talepleri konusunda çözüm önerileri hazırlamak için CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen ‘Sosyal Güvenlik Sistemi ve EYT Çalıştayı’nın sonuç bildirgesinde özetle şu öneriler yer aldı:
AYLIKLAR ARTMALI
Emeklilikte yaşa takılanlara, makul ve adilane bir çözüm üretilmesi gerekmektedir.
Emekli aylıkları ve aylık bağlama oranları arttırılmalıdır.
Kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması, sigortasız işçilerin sigortalanması, sigorta primlerini gerçek ücretlerin altında göstererek yapılan prim hırsızlığına son verilmesi, ücretlerin insanca yaşanacak seviyeye çekilmesi ve kadın istihdamının güçlendirilmesi yoluyla, sosyal güvenlik sisteminin prim gelirlerini büyütmek ve sistemi güçlendirmek mümkündür.
Her sigorta dalında, malullükte, ölümde, analıkta, işsizlikte aranan prim koşulları yurttaşların sosyal güvenlik haklarına erişimini zorlaştırdığı gibi sağlanan ödeme ve gelirler yetersizdir. Türkiye’de emeklilikten başlayarak sosyal güvenliğin bütününü kapsayan gerçek bir reforma ihtiyaç vardır.
SORUNUNUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ
Özrü kabahatinden büyük laflarla sizin önünüze geçmek istiyorlar. Ben ve arkadaşlarımın bu ülkenin vatandaşlarına bir sözü var. Siz haklarına sahip çıkmasanız bile biz sizin hakkınıza sahip çıkacağız. Ahlaki siyaset yapıyoruz. Adalete dayanan bir siyaset yapıyoruz. Sizin sorununuza sonuna kadar sahip çıkacağız, bunun sözünü veriyoruz.
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