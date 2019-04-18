Erdoğan’a Esad’la görüşmesini anlattı

SURİYE Devlet Başkanı Beşar Esad’la yaptığı görüşmenin hemen ardından dün Ankara’ya gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Bakan Zarif, bu görüşmenin ardından Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Zarif, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Şam’da yaptığı görüşmeye ilişkin rapor sundu.

ÇAVUŞOĞLU’YLA GÖRÜŞTÜ

Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir araya geldi. Zarif’le görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü listesine almasını eleştirerek, bunun bölgenin istikrarı ve huzuru için tehlikeli bir hamle olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, ABD’nin Tahran’a yönelik ambargolarından etkilenen Türkiye-İran arasındaki ticarete devam etmek için alternatif mekanizmaları devreye sokmayı konuştuklarını belirtti. Cevad Zarif, Çavuşoğlu ile yaptığı basın toplantısında Suriye’den Erdoğan’a bir mesaj olup olmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:

‘KOMŞULARIN İYİ İLİŞKİLERİNİ İSTİYORUZ’

“Beşar Esad’la uzun bir görüşme yaptım. Bu konuşmanın bir raporunu Erdoğan’a sunacağım. Biz bölgedeki ve komşumuz olan bütün ülkelerin birbirleriyle çok iyi ilişkileri olmasını istiyoruz. Hiçbir zaman ülkelerin iç meselelerine ve uluslararası ilişkilerine müdahale etmeyiz ancak oradaki isteklerimizi belirtiriz. Son 3 yılda Astana süreci çerçevesinde Suriye’de huzuru büyük oranda sağlamayı başardık. Biz Türkiye ve Rusya ile birlikte Suriye’de çabalarımıza devam edeceğiz. Umarım iki ülke birlikte bu bölgede daha güzel ilişkiler yaratabiliriz. Aynı zamanda bölgemizde olan Afrika’nın kuzeyinde olan olaylarla da ilgili konuştuk. Bizim ve Türkiye’nin de isteği burada halkın talebinin gerçekleşmesi ve huzurun sağlanmasıdır. Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. Ama hedeflediğimiz 30 milyar dolar ticaret hacminden uzağız. Özellikle bankacılık konusunda ve AB ile kurulan özel bir mekanizmayla ilgili de konuştuk.”

İRAN’LA TİCARET İÇİN YENİ MEKANİZMA

Çavuşoğlu toplantıda şöyle konuştu: “İkili ticaret hacminde 2018 yılında düşüş yaşandı. Bunu tekrar tersine çevirmemiz lazım. Ticaretimizi arttırmamız gerekir. Var olan mekanizmaların yanında INSTEX gibi yeni mekanizmaları nasıl kurabiliriz, ticaretin önündeki engelleri nasıl kaldırabiliriz, bunları değerlendirdik. Sadece kamuoyu değil ABD başta olmak üzere tüm muhataplarımıza bu yaptırımların doğru olmadığını, gerçekçi olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Hazine, Maliye ve Ticaret Bakanımız ABD’de tüm muhataplarına bunları açık, net şekilde söylediler. Hazine, Maliye ve Ticaret Bakanımız Sayın Trump’la da bir görüşme gerçekleştirdi. Arkadaşlarımız bu konulardaki düşüncelerimizi, endişelerimizi net bir şekilde ABD’li muhataplarına ilettiler.

‘ABD’NİN DEVRİM MUHAFIZLARI KARARI YANLIŞ’

Devrim Muhafızları’nın terör listesine alınması da ayrı bir tehlikedir, son derece yanlış bir karardır. Ülkelerle ilişkilerimiz bazen iyi bazen kötü olur. Bir ülkeyle ilişkiler kötüleştiği zaman o ülkenin resmi kurumlarını terör listesine almak maalesef bugünkü yaşadığımız dünyada terörle mücadele konusundaki çifte standardın ve ikiyüzlülüğün bir göstergesidir. Diğer taraftan çok da tehlikelidir. Herkes diğer ülkelerin ordularını terör listesine almaya başladığı zaman uluslararası hukuk düzeninde ve sistemde ciddi çatlamalar meydana gelir. O zaman küresel sisteme güven azalır ve tam bir kaos oluşur. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.”