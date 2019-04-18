Erdoğan’a Esad’la görüşmesini anlattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErdoğan’a Esad’la görüşmesini anlattı
GeriGündem Erdoğan’a Esad’la görüşmesini anlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Sevil ERKUŞ - ANKARA
18.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Erdoğan’a Esad’la görüşmesini anlattı

Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
Erdoğan’a Esad’la görüşmesini anlattı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Şam’da Beşar Esad’la yaptığı görüşmenin hemen ardından Ankara’ya geldi. Cevad Zarif, Esad’la görüşmesine ilişkin raporu Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundu. İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran’ın komşusu olan Türkiye ve Suriye’nin gelecekte iyi ilişkiler içerisinde olmasını istediğini belirtti.

SURİYE Devlet Başkanı Beşar Esad’la yaptığı görüşmenin hemen ardından dün Ankara’ya gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Bakan Zarif, bu görüşmenin ardından Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Zarif, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Şam’da yaptığı görüşmeye ilişkin rapor sundu.

Erdoğan’a Esad’la görüşmesini anlattı

ÇAVUŞOĞLU’YLA GÖRÜŞTÜ

Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir araya geldi. Zarif’le görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü listesine almasını eleştirerek, bunun bölgenin istikrarı ve huzuru için tehlikeli bir hamle olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, ABD’nin Tahran’a yönelik ambargolarından etkilenen Türkiye-İran arasındaki ticarete devam etmek için alternatif mekanizmaları devreye sokmayı konuştuklarını belirtti. Cevad Zarif, Çavuşoğlu ile yaptığı basın toplantısında Suriye’den Erdoğan’a bir mesaj olup olmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:

‘KOMŞULARIN İYİ İLİŞKİLERİNİ İSTİYORUZ’

“Beşar Esad’la uzun bir görüşme yaptım. Bu konuşmanın bir raporunu Erdoğan’a sunacağım. Biz bölgedeki ve komşumuz olan bütün ülkelerin birbirleriyle çok iyi ilişkileri olmasını istiyoruz. Hiçbir zaman ülkelerin iç meselelerine ve uluslararası ilişkilerine müdahale etmeyiz ancak oradaki isteklerimizi belirtiriz. Son 3 yılda Astana süreci çerçevesinde Suriye’de huzuru büyük oranda sağlamayı başardık. Biz Türkiye ve Rusya ile birlikte Suriye’de çabalarımıza devam edeceğiz. Umarım iki ülke birlikte bu bölgede daha güzel ilişkiler yaratabiliriz. Aynı zamanda bölgemizde olan Afrika’nın kuzeyinde olan olaylarla da ilgili konuştuk. Bizim ve Türkiye’nin de isteği burada halkın talebinin gerçekleşmesi ve huzurun sağlanmasıdır. Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. Ama hedeflediğimiz 30 milyar dolar ticaret hacminden uzağız. Özellikle bankacılık konusunda ve AB ile kurulan özel bir mekanizmayla ilgili de konuştuk.”

İRAN’LA TİCARET İÇİN YENİ MEKANİZMA

Çavuşoğlu toplantıda şöyle konuştu: “İkili ticaret hacminde 2018 yılında düşüş yaşandı. Bunu tekrar tersine çevirmemiz lazım. Ticaretimizi arttırmamız gerekir. Var olan mekanizmaların yanında INSTEX gibi yeni mekanizmaları nasıl kurabiliriz, ticaretin önündeki engelleri nasıl kaldırabiliriz, bunları değerlendirdik. Sadece kamuoyu değil ABD başta olmak üzere tüm muhataplarımıza bu yaptırımların doğru olmadığını, gerçekçi olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Hazine, Maliye ve Ticaret Bakanımız ABD’de tüm muhataplarına bunları açık, net şekilde söylediler. Hazine, Maliye ve Ticaret Bakanımız Sayın Trump’la da bir görüşme gerçekleştirdi. Arkadaşlarımız bu konulardaki düşüncelerimizi, endişelerimizi net bir şekilde ABD’li muhataplarına ilettiler.

‘ABD’NİN DEVRİM MUHAFIZLARI KARARI YANLIŞ’

Devrim Muhafızları’nın terör listesine alınması da ayrı bir tehlikedir, son derece yanlış bir karardır. Ülkelerle ilişkilerimiz bazen iyi bazen kötü olur. Bir ülkeyle ilişkiler kötüleştiği zaman o ülkenin resmi kurumlarını terör listesine almak maalesef bugünkü yaşadığımız dünyada terörle mücadele konusundaki çifte standardın ve ikiyüzlülüğün bir göstergesidir. Diğer taraftan çok da tehlikelidir. Herkes diğer ülkelerin ordularını terör listesine almaya başladığı zaman uluslararası hukuk düzeninde ve sistemde ciddi çatlamalar meydana gelir. O zaman küresel sisteme güven azalır ve tam bir kaos oluşur. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.”

Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 6 yaralı

Yer Atatürk Havalimanı... Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Harekatlarda kullanılan yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek