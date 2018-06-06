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    Erdoğan'a: Ekonomiyle ilgili tek cümle yok

    DHA
    06.06.2018 - 23:44 | Son Güncelleme:

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını dün Denizli ve Kocaeli’de sürdürdü. Cumhurbaşkanının ekonomiyle ilgili konuşmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

    “Her şeyden söz ediyor, ekonomiyle ilgili tek cümle yok. ‘Efendim, 25’inden sonra yapacağız.’ Ne yapacaksın 25’inden sonra? Şimdi açıkla da millet öğrensin. Neden açıklamıyor? Deniz bitti de ondan. 16 yıldır ülkeyi yöneten kişinin geleceğe yönelik tek cümlesi yok. Bugün ağır bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu ülkede bir kişi işsizlikten, bir çifti banka borçlarından kendini yakıyorsa, bir sanayici borçlarından intihar ediyorsa sorunumuz var demektir. Bu ülkede 17 milyon yoksulumuz varsa sorunumuz var demektir. Kaçıncı mali af çıktı bilmiyorum. 77 mi 78 mi? İnsanlarda ‘Niye ödeyeyim ki zaten seneye af çıkacak’ düşüncesi hâkim. Vergisini ödeyenin cezalandırıldığı, ödemeyenin mükafatlandırıldığı bir düzen geldi.

    LONDRA’DA YALVARIYOR
    Biz af çıkarmayacağız. Vergi ve sicil borcu olmamak kaydıyla ödediği vergi ve sigorta primi kadar 1 yıl süreli sıfır faizli kredi vereceğiz. Yüz milyarlarca liralık devletin alacağını tahsil edeceğiz.

    Devlet dış borcunu ödeyemeyince ne oluyor? Londra'ya gidiyor. ‘Bize borç verin’ diye yalvarıyor. Onlar da ‘Bunun şartı var, faizi yükseltin’ diyor. Geliyor, ‘Faiz lobisine prim yok’ diyor. Sonra Merkez Bankası faizi yükseltiyor. Eğer devlet yüz milyarlarca lira borçlanmasa, herkes primini zamanında ödese gidip o kapıyı çalmazsınız. Ülkenin ödediği faiz 16 yılda 151 milyar dolar.

    Köprüyü kaça yaptın? diye sorunca, ‘köprüye karşısınız’ diyorlar. Eğer kendi cebinden yaptıysan vallahi sormayacağım. Ama milletin parasıyla yaptıysan soracağım. Siyaset zenginleşme aracı değildir, malı götürme sanatı değildir” 

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , erken seçim , gazetehaberleri
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