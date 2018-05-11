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    Erdoğan'a Cerrahpaşa mektubu

    Mesude ERŞAN
    11.05.2018 - 01:17 | Son Güncelleme:

    TBMM’de kabul edilen yasayla İstanbul Üniversitesi’nden koparılarak yeni kurulacak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’ya bağlanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin Akademik Kurulu bölünmeme kararı aldı.

    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri, asistanları, uzmanları, öğretim üyeleri ve personeli yaklaşık 20 gündür bölünme düzenlemesinin geri çekilmesi için eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyordu.

    Temel Bilimler Binası’nda dün sabah saatlerinde başlayan kurul toplantısı sürerken öğrenciler kapıda kararı bekledi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden öğretim üyelerinin de katıldığı kurulda, öğrenci, asistan, uzman ve öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyon İstanbul Üniversitesi’nden alınan diğer fakültelerle bağlantı kurarak, bölünmeye karşı güç birliği yapacak.

    Kurulda ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, Cerrahpaşa Tıp Fakülteliler, hastalar ve yakınları ile esnafın da imzalayacağı bir mektup yazılarak bölünmeye yol açan yasayı imzalamaması için çağrıda bulunma kararı da alındı.

    AYM’YE BAŞVURACAKLAR
    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran da kuruldan sonra öğrencilere yaptığı konuşmada üzgün olduklarını söyledi. Umutlarını kaybetmediklerini belirten Duran, hukuk çerçevesinde mücadeleye devam edileceğini kaydetti. Bazı öğrencilerin gözyaşlarıyla dinlediği konuşmasında Prof. Dr. Duran, “Şimdiye kadar yaptığınız güzel mücadeleyi devam ettirmenizi bekliyor ve arzu ediyoruz. Hiçbir şey bitmiş değil” dedi. Prof. Dr. Duran, yasanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından imzalanma sürecinden sonra iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracaklarını söyledi.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , gazetehaberleri , gündem
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