Erdoğan’a ‘AKM’ eleştirisi:

Budak şunları söyledi:

“AK Parti Genel Başkanı bu çıkışlarıyla, suni gündem yaratarak, ülkenin ağır siyasi, sosyal, ekonomik sorunlarının tartışılmasını istemiyor, ayrıca toplum üzerinde kutuplaşma ve kamplaşma siyaseti ile varlığını korumaya çalışıyor. Ayrıca, toplum olarak siyasi ayrışmaya hem en yüksek tondan, hem de sokak ağzı üslubuyla maruz kalıyoruz. Devleti yönetenlerin topluma iyi birer örnek olma zorunlulukları bulunmaktadır. O makamlarda oturan kişilerin ağzından çıkan her kelimeyi tartarak söylemesi, sokak ağzıyla değil devlet adamı hassasiyetiyle ifade etmesi gerekir. Sayın Erdoğan’ın bu üslubu ne bir genel başkana ne de bir cumhurbaşkanına yakışıyor. Güzel ülkemizin vatandaşları olarak Cumhurbaşkanı’nın bu seviyesiz üslubunun yorgunuyuz.”