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    Erdoğan'a 95 bin TL tazminat

    ANKARA
    14.07.2018 - 01:28 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı üç davada toplam 95 bin lira manevi tazminat kazandı.

    Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde art arda görülen davalara Erdoğan’ın avukatı Muammer Cemaloğlu ve Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik katıldı. Avukat Cemaloğlu, dava konusu açıklamalarla müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu ifade ederek, manevi tazminata hükmedilmesini istedi. Çelik ise sözlerin eleştiri mahiyetinde olduğunu savunarak, davaların reddini talep etti. Hâkim Fatih Akkuzu davaların kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’a 20 bin, 25 bin ve 50 bin olmak üzere üç davada toplam 95 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

    3 DAVA AÇILMIŞTI
    Kılıçdaroğlu’na, 22 Aralık 2017’de TBMM’deki basın açıklaması ve 24 Aralık 2017’de CHP’nin Eskişehir İl Kongresi’ndeki konuşmalarında Man Adası’na ilişkin iddialarıyla Erdoğan’a asılsız ithamlarda bulunduğu gerekçesiyle, 6 Şubat 2018’deki TBMM grup toplantısında Erdoğan’dan “diktatör” diye bahsetmesi ve Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşma nedeniyle üç manevi tazminat davası açılmıştı.  

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , gazetehaberleri
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