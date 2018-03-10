Erdoğan'dan NATO'ya çağrı: 'Çağırıyoruz niye Suriye'ye gelmiyorsun?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’de Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu’nda AK Parti’nin 6. Olağan İl Kongresi öncesi dışarıda bekleyen vatandaşlara seslendi. Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 195 olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum bu ara aynı zamanda Afrin’deki ilerleyişimiz devam ediyor. Sabah itibariyle teröristlerin 3 bin 195’i etkisiz hale getirilmiştir. Herhalde şimdi çok daha ilerlemiş vaziyette. Afrin’e doğru ilerliyoruz. Burada bir terör koridoru oluşturmak istediler. Biz buna müsaade etmeyeceğiz dedik fakat dinlemediler. Bunlar Türk’ü, Türk milletini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini bilmiyorlar. Güvenlik güçlerimiz hep birlikte onlara gereğini yapmaya başladı. Şu an itibariyle Afrin’de eğer komuta kademesi sefer görev emri gelsinler dedikleri zaman önce ben sonrada siz beraber yürüyeceğiz. Zira büyük bir şeye inanıyoruz. O da şehadet. Başkalarında böyle bir şey var mı yok. Bizim inancımızda bu var. O makam Peygamber’e en yakın makam. İşte bu makama inananlar şu anda yürüyor" diye konuştu.

Erdoğan, "Şehitlerimiz var ama mukayese edilemeyecek kadar terörist etkisiz hale getirildi. Bizim şehitlerimizin bu noktada akıttıkları kanın neticesi ortada. Afrin alındığı andan itibaren sahiplerine teslim edilecek. Oranın sahipleri kimse onlara teslim edilecek. Şu anda Türkiye’de 3,5 milyon Suriyeli mülteci var. Bu 3,5 Milyon’dan Cerablus’ta olanlar vardı 140 bin kişi döndü. Afrin’de yaklaşık 2 bin metrekare. 850 metre kare bizim kontrolümüz altında. Gerisi gün ola harman ola. Ona da devam edeceğiz. Onunda hesabını yapıyoruz. Bizim derdimiz toprak değil oradaki teröristlerin temizlenmesi. Bunlar bizim sınırlarımızı taciz ediyor. Hatay’ı, Kilis’i, Şanlıurfa’yı, Gaziantep’i ve Mardin’i taciz ettiler. Sabrettik ve adımı attık. Sizin birliğinizi istiyorum, beraberliğinizi istiyorum. Bu kardeş topluluğun içerisinde ayrılık, gayrılık olmaz. Biz birbirimizi para, makam ve pul için mi seveceğiz. Sadece yaratandan ötürü seveceğiz. Burayı böldürmeyiz."

Son terörist kalana kadar teröristlerle mücadele edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK, FETÖ, DEAŞ bölmek istedi dersleri aldılar. İnlerine gireceğiz demiştim. Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Kandil’de inlerine girdik. Girmeye devam edeceğiz. Birisi kaçmış gitmiş Pelsinvanya’ya, öbürü Almanya’da. Nereye gidecekseniz gidin siz kaçacaksınız biz kovalayacağız. Benim milletime çok çektirdiler. Ümmeti parçaladılar. Bizim tek devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden başka devlet tanımıyoruz. Buna da sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

SON SAYIYI AÇIKLADI: 3213 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Erdoğan daha sonra Mersin Olağan Kongresi'nde bir konuşma yaptı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

AFRİN'E GİRDİK, GİRİYORUZ

3213 terörist etkisiz hale getirildi, Afrin'e girdik, giriyoruz. Afrin alındığı anda sahiplerine teslim edilecek. Askerimizle iftihar ediyoruz.

EY NATO NEREDESİN? HADİ BAKALIM SURİYE'YE GEL. NİYE GELMİYORSUN?

Ey NATO neredesin? Bu kadar mücadele veriyoruz. Türkiye NATO'nun üyesi değil mi? Neredesin? Afganistan'da hemen NATO üyesi ülkeleri oraya davet ettin, peki Suriye'de? Suriye'de NATO üyesi olan ülkeler... Aslında kudretleri yetse kalkacaklar onlar açık net karşımıza dikilecekler fakat Türkiye'nin dik durduğunu görünce buna cüret edemiyorlar. Ama bizim isteğimiz şuydu, Afganistan'a çağırdın geldik, Somali'ye çağırdın geldik, Balkanlara çağırdın geldik, şimdi de ben çağırıyorum, hadi bakalım Suriye'ye gel. Niye gelmiyorsun?

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YANINDA YER ALAN DEVLETLER VAR

Kendi ülkelerinin pasaportuyla ülkemize gelip buradan başka yerlere gidenlerin hesabını bizden sormaya kalkanlar, şimdi PYD ve YPG'ye katılmak için gelenler konusunda da aynısını yapıyorlar. Suriye'den giden tabutların üzerindeki o paçavralar, terörle mücadele konusundaki riyakarlığın canlı birer ispatıdır. Daha da ötesi her ne kadar en tepelerindeki yöneticiler bizimle konuştuklarında aksini söylüyor olsa da diğer her seviyede alenen ve resmen terör örgütünün yanında yer alan devletler var.