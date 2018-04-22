Erdoğan: Yeni bir döneme giriyoruz

Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda özetle şu ifadeleri kullandı: “TBMM’nin 98. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla kutluyorum. 23 Nisan 1920, her yaştan ferdiyle vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletimizin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsalidir. TBMM, kurulduğu günden bu yana geçen 98 yılda, vatandaşlarımızın huzur, refah ve barış içinde yaşaması, ülkemizin daha müreffeh hale gelmesi için ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. 16 Nisan 2017 tarihinde milletimiz tarafından onaylanan Anayasa değişikliğinin ardından, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerle, ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz. Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesini temin edecek bu adım, gelişme ve kalkınmamızın da hız kazanmasını sağlayacaktır. Yeni dönemde, TBMM’mizle yakın işbirliği ve dayanışma içerisinde, istikbalimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, TBMM çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, TBMM’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum.”

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN:GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN ÖNDERLİK ETTİĞİ

“Birinci Dünya Savaşı’nın bitimiyle hürriyet ve istiklalimize kasteden emperyalist devletler ve onların lejyonerlerinin işgalinden kurtulmak gayesiyle Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin öncüsü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. yılındayız. Sivas Kongresi kararıyla oluşturulan Heyet-i Temsiliye’nin çağrısıyla toplanan Büyük Millet Meclisi, tam bağımsızlıktan başka hiçbir teklifin kabul edilmeyeceğini ilan ederek istiklal mücadelesini başlatmış ve Meclisimizin ilk başkanı Mustafa Kemal’in önderlik ettiği milli mücadele zaferle taçlanmıştır.”

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU: TEK ADAM VURGUSU

“Bu ülkede bütün vatandaşların hak ve özgürlüklerini korumak, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve vatanımızın çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkmasını sağlamak öncelikle milletin vekillerinden oluşan TBMM’nin görevidir. Atatürk’ün ifadesiyle ‘Şimdiye kadar milletimizin başına gelen bütün felaketler kendi talih ve geleceğini başka birinin eline terk etmesinden kaynaklanmıştır’. Tarihte hakkını, hukukunu, iradesini tek bir adama bırakan hiçbir millet huzur ve refaha ulaşamamıştır. Milletimiz bu hatayı asla yapmayacak, kendi hakkına kararlılıkla sahip çıkacaktır. Bu yolda yürüyecek ve haziran güneşi gibi sımsıcak bir zafere birlikte ulaşacağız.”

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ: MECLİS ŞEREF VE ONUR MEKÂNI

“Büyük Millet Meclisi milletimizin tüm haslet, hasret, hatıra, haysiyet ve hedeflerinin bileşkesi, billurlaşmış fikriyatıdır. Ordular hazırlayıp ordular yöneten, çöken bir imparatorluğun enkazı üzerinde devlet kuran, zalimlere karşı mazlumların sığınak ve sözcüsü olan Büyük Millet Meclisi aynı zamanda kahraman, aynı zamanda Gazi, aynı zamanda milli iradenin tecelli ettiği şeref ve onur mekânıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İlk Meclis’in tüm mebuslarını, kurucu kahramanları ve vatanımızın bekası için canlarını seve seve veren muhterem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”