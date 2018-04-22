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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay Başkanı'nın oğlunun nikah şahidi oldu

    ANKARA (AA)
    22.04.2018 - 23:39 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in oğlunun nikah şahidi oldu.

    Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muzaffer Enes Cirit ile Fahriye Hande Akıncı çiftinin bir otelde düzenlenen nikah törenine katıldı.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın kıydığı nikahta, Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca çiftin nikah şahitliğini yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay Başkanının oğlunun nikah şahidi oldu
    FOTO: TWITTER

    Nikah töreni, basına kapalı gerçekleştirildi. 

    Etiketler: nikah şahidi , gündem
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