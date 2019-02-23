Erdoğan: Yaptıkları işten utanıyorlar

“Bugün Türkiye’de iki ittifak var. Bir tarafta cumhur ittifakı diğer tarafta zillet ittifakı. Asıl karar bu ittifakların neyi temsil ettiklerine bakılarak verilecek. Zillet ittifakının partileri yaptıkları işten kendileri bile utandıkları için adaylarının arkasında aslanlar gibi duramıyorlar. Parti amblemlerini gizleyerek birlikteliklerini saklayabileceklerini sanıyorlar. Parti amblemlerini koyamıyorlar. Bunlar herkesi kör, alemi sersem yerine koyuyorlar. Halbuki CHP, yanında HDP ve diğerleri... Bunların ittifakı ortada. Biz sizi sesinizden tanırız. HDP’nin nerelerde, kimi destekleyeceğini biz de biliyoruz milletimiz de biliyor. Kendileri de zaten açıkça söylüyor. Ne diyorlar: ‘AK Parti ve MHP’ye kaybettirecek yerlerde zillet ittifakını destekleyeceğiz.’

OYUNU GÖREBİLİRSİNİZ

Kandil bu ittifakı destekliyor, teröristler destekliyor, ülkemize husumet besleyen ne kadar çevre varsa bu ittifakın arkasında saf tutuyor. Buna rağmen zillet ittifakı liste kavgalarının, dövüşün çekişin içinde boğulmuş durumda. Üstelik İzmir’den Beyoğlu’na kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdiler ki evlere şenlik. Zillet ittifakının adaylarının içerisinde 12 Eylül darbecilerinin celladı babasını yere göre sığdıramayan da var, bölücü örgütün eylemlerine her türlü desteği verenler de var. Bizim onlara bir şey söylememize gerek yok, birbirlerine söylediklerine baktığınızda zaten ortada nasıl bir oyun döndüğünü görebilirsiniz.

KONUŞMALARINI TESPİT ETTİLER

Güvenlik güçlerimiz bölücü örgütün yöneticileri ve onlara destek verenlerin kendi aralarında konuşmalarını; PKK’nın tüm ümidini 31 Mart’a zillet ittifakının başarısına bağladığını tespit ettiler. Ülkemizin başına çorap örmek için yıllardır uğraşıp da başarılı olamayan içerideki ve dışarıdaki tüm kesimler son ümit olarak 31 Mart’a sarılmış durumdalar. Muğlalılar tüm bunları görüyor, inanıyorum. Bu millet sinsice oynana oyunları 31 Mart’ta bir kez daha bozacaktır.”

EKONOMİK SUİKAST YAPMAK İSTEDİLER

‘Şimdi gene kuyruklar var’ diyorlar. Bay Kemal, bizim kuyruklar yokluk kuyruğu değil, bizimki varlık kuyruğu. Çünkü vatandaşımıza ekonomik suikast yapmak istediler. Siz mi yapmak istiyorsunuz, biz de hemen tanzim satışlarını kurduk. Bizimle anlaşan belediyelere dağıtımını başlattık. Fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. (Kalabalıktan gelen Bodrum’a tanzim satış noktası kurulması isteği üzerine) Nasıl yapalım? Şimdi burada CHP belediyesi var. Onlar, bizimle böyle bir yardımlaşmaya, dayanışmaya girmiyor ki. İzmir önce ‘evet’ dedi sonra vazgeçti.

‘3-5 OY İÇİN EĞİLMEDİK’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fethiye’nin Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen mitingde şöyle konuştu:

“3-5 oy daha fazla almak adına lobiler karşısında eğilmedik. Terör örgütlerine şirinlik yapmaya çalışmadık. Bu memleketi, bu terör örgütlerinden kurtardık, kurtarıyoruz. FETÖ'yü kovaladık, onlar kaçtı biz kovaladık. Bunlar bu milleti bölmeye çalıştılar. Böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz.

FOYALARI ÇIKIYOR

Biz Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için çalışıyoruz. 2053’ü bir hedef olarak Türkiye’nin önüne koyuyoruz. Karşımızdaki 4’lü çete ne yapıyor? Onlar Ankara’da liste, çıkar kavgası veriyor. Bölücü terör örgüte ve FETÖ’ye şirin gözükme çabası içinde. Foyaları çıkmaya başladı. Çevirdikleri tezgâhlar artık aleniyet kazandı. Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor. Aday listelerine Kandil’den müdahale ediliyor. Kimin kime oy vereceğine eşbaşkanlar bölücü örgütten karar veriyor. CHP, tarihinin hiçbir döneminde bu derece kötü yönetilmemiştir.

Bu CHP şu anda kiminle işbirliği yapıyor? HDP. Nasıl bir parti? PKK terör örgütünün siyasi ayağı. CHP'ye oyunu verecek kardeşlerim oyunun nereye gittiğinin hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oy? PKK terör örgütüne gidiyor. Hatta HDP'ye de oy verenler oylarının hesabını yapıyor mu? Kardeşlerim, işte 31 Mart adeta bir Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır. Hazır mıyız buna? Öyleyse şimdi hep birlikte 'yeter' diyelim. Söz de karar da milletindir diyelim.”

DİNLEMEYİZ VURUR GEÇERİZ

“150 yataklı Bodrum ve Milas devlet hastanelerinin yapımı sürüyor. Maalesef büyükşehir belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta ısrar ediyor. Eğer biraz daha böyle devam ederse dinlemeyiz, vurur geçeriz. Muğla’ya 10’u hastane olmak üzere 33 tesis kazandırdık. Marmaris’e de 150 yataklı bir hastane kazandırmak için çalışıyoruz. Yer tahsisi yapıldı, proje hazırlanıyor yakında ihaleye çıkılacak. Ayrıca Muğla’ya yeni bir stadyum kazandırma çalışmalarımız sürüyor. Eski stadyumun yerine de Millet Bahçesi yapılacak.”