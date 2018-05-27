Erdoğan: Ya senin ne haddine

ÇALIŞMAKTAN YORULMADIK

“BUGÜNE kadar çalışmaktan asla yorulmadık. Aşkla koşan yorulmaz. 16 yıl önce iktidara gelirken nasıl heyecanlıysak, bugün de bu meydanda ilk günkü gibi heyecanlıyız. Bölücü örgütünden FETÖ’süne, içerden dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen birlik, beraberlik ve kardeşlikten asla taviz vermedik. Afrin’de teröristlerden 4 bin 480’ini etkisiz hale getirdik. Güvenlik güçlerimiz Mehmedimizin kanını yerde bırakmadı. Kuzey Irak’ta PKK’lı 419 teröristi, yurtiçinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik. Nerede terörist varsa Mehmedimiz, güvenlik korucularımız orada. Bu ülkenin huzurunu kimse bozamayacak. Ama dirayeti olan bir iktidar olursa. Öyle çıraklarla bu iş olmaz. Bu iş yürek işi yürek. Bu iş kürekle olmaz.

SEN ANLAMAZSIN Kİ BU İŞTEN

Çıkmış birisi de diyor ki ‘Biz Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız’. Öbürü diyor ki ‘Biz yatırımları durduracağız’. ‘Senin bütçen boş’ diyor. Sen anlamazsın ki bu işten. Ekonomi bizim işimiz. Biz bunca yatırımları, kaynakları çeşitlendirerek yaptık. 25 havalimanı varken buna 29 tane daha ilave ettik. Bunlara kalsa bunlar havalimanı falan yapmazdı. Geldiğimizde doğru dürüst bölünmüş yol yoktu, yol yaptık. Diyor ki, ‘Erdoğan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yapmış, ben de gelirim dördüncüyü yaparım’. Yahu senin ne haddine. Bir taraftan ‘Şunu yaptırmam, bunu yaptırmam’ diyeceksin. Öbür taraftan ‘Ben de dördüncüyü yaptırırım’ diyeceksin. Nasıl yaptıracaksın? Neyle yaptıracaksın? ‘Milli bütçede paran yok’ diyorsun. Biz her şeyin bütçedeki parayla yaptırılmayacağını bilen bir iktidarız. Bunu gerçekleştirdik. Dünyaya örnek olduk. Biz geldiğimizde G20’de miydik? Şu an Türkiye G20’de.

ÜLKE EMANET EDİLİR Mİ?

Kafayı Türkiye’nin prestij projelerine takan bir muhalefete bu ülke emanet edilir mi? Seçim vaadi olarak yenilerini yapmak yerine durdurmaktan, yıkmaktan, atmaktan bahseden muhalefete Türkiye’nin direksiyonu teslim edilir mi? Şimdiden FETÖ’yü iade etmemek için ipe un serenlerin avukatlığına savunan birisinden FETÖ ile mücadele etmesi beklenir mi? Telefonda kulağına fısıldanan her şeyi doğru sanan birine dış politika emanet edilir mi? Yıkım ittifakının bizi engellemesine, projelerimizi sabote etmesine izin vermeyeceğiz. 16 yılda 12 seçim yaşadık. Milletimiz hiçbirinde bizi mahcup etmedi.”

EY KEMAL HASTANE GÖR

“ÇIKMIŞ bir tanesi diyor ki ‘Cebinde paran var mı?’ Ispartalıya bir sor ‘Şehir hastanesinde hayat nasıl?’ diye bir sor. Şehir hastanesiyle biz dünyaya nizam verdik. Gel örnek gör. Eyy Bay Kemal sen SSK’nın genel müdürü olduğun zaman o hastanelerin hali neydi be! Gel de hastane gör. Hastane görmek istiyorsan Isparta’ya, Mersin’e Yozgat’a, Kayseri’ye gel. Biz yapacağımızı vaat ederiz.

Baba oğul birbirleri ile zıtlaşır ya. Genel başkan ile aday birbiri ile zıtlaştılar. O zaman adaydı, henüz seçilmemişti. ‘Bir girdin kaybettin, iki girdin kaybettin, üç girdin kaybettin, dört girdin kaybettin, beş girdin kaybettin de kaybettin. Kaybettin’ diyordu. Şimdi enteresan o da ona böyle bir görevlendirme yaparken ‘Gel bakalım Muharrem’ diyor. 24 Haziran bunlara haddini bildirme günü olacaktır.”

KURLA MURLA VURAMAZSINIZ

“Bunlar ‘Afrin’de ne işiniz var’ diyordu. Biz ne dedik, ‘Bizim ülkemizin sınırlarını taciz edenlere biz asla dur durak bilmeyiz’. Türkiye’nin dost elinin sıcaklığını bilen herkes ülkemizin selameti için Türkiye’ye dua ediyor. Dünyada fakir ülkelere elini uzatan birinci ülke Türkiye. Verdikçe zenginleşiyoruz. Büyümede 7.4’le dünyada bir numarayız. Çıkmış birileri, yok kurmuş, yok şuymuş buymuş. Geçin o işleri. Kurla murla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız.”