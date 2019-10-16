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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Erdoğan Wall Street Journal'a yazdı... Avrupa’ya bavuldaki mühimmat sorusu

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Erdoğan Wall Street Journal'a yazdı... Avrupa’ya bavuldaki mühimmat sorusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bugün Türkiye’ye DEAŞ ile mücadelenin önemini anlatan ülkeler, 2014-2015 yıllarında yabancı teröristleri durdurmakta başarısız olmuştu. Belki de ismini vermek istemediğim bir Avrupa ülkesi, bir vatandaşının 2014 yılında İstanbul’a giden uçağa, bavulunda mühimmatla nasıl binebildiğini izah edecektir” dedi. Erdoğan ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi için yazdığı makalede şu mesajları verdi:

TEHDİT OLARAK YANSITTI

Suriye içsavaşı 2011 yılında başladığından beri hiçbir ülke, yaşanan insani krizin acılarını Türkiye kadar net hissetmemiştir. 3.6 milyon, yani diğer ülkelerin tamamından daha fazla Suriyeli sığınmacıyı kabul ederek bunların eğitim, sağlık ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması için 40 milyar dolar harcadık. Uluslararası toplumdan çok az destek alarak milyonlarca savaş mağdurunu misafir etmenin yükünü sırtladık. Ancak bir noktada Türkiye yapabileceklerinin sınırına ulaştı. Uluslararası finansal destek olmaksızın mültecilerin batıya gidişini durduramayacağımız yönünde uyarıları defalarca yaptık. Sorumluluklarından kaçmak isteyen devletler, sonuçsuz kalan uyarılarımızı gerçeklerin bir ifadesi değil, birer tehdit olarak yansıttı.

GÖÇÜN TEMELİNDE ŞİDDET VAR

Uluslararası toplumun gerekli adımları atmadığı sonucuna vardığımızda ise Suriye’nin kuzeyi için bir plan geliştirdik. Bu planı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda geçen ay dünya liderleriyle paylaştım. Türkiye bu plan uyarınca insani krizi sonlandırmak, düzensiz göçün temelinde yatan şiddet ve istikrarsızlığı nihayete erdirmek için geçen hafta Barış Pınarı harekâtını başlattı. Mülteci krizini bitirmek için bir alternatif plan olmadığını düşünürsek, uluslararası toplum ya ülkemizin çabalarına destek olmak ya da sığınmacıları kabul etmeye başlamak durumundadır.

DEAŞ’LILAR TERK EDEMEZ

Barış Pınarı harekâtı kapsamında askerlerimiz, Suriye Ulusal Ordusu ile birlikte Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan terörist unsurları etkisiz hale getirecektir. Bu teröristler, aralarında 300 bin Kürt’ün de bulunduğu Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmesine engel olmaktadır. Aynı zamanda PKK terör örgütü ve Suriye uzantıları ile DEAŞ terör örgütüyle de mücadele etmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin hiçbir etnik veya dini toplulukla bir sorunu yoktur. Suriye Arap Cumhuriyeti’nin teröre bulaşmamış tüm vatandaşları bizim nazarımızda eşittir. Bilhassa Suriyeli Kürtlerin PKK terör örgütüyle bir tutulmasına itiraz ediyoruz. Aynı şekilde Türkiye, binlerce masum insanı katleden DEAŞ terör örgütünün İslam diniyle bir tutulmasına karşı çıkmaktadır. Hiçbir DEAŞ militanının Suriye’nin kuzeydoğusunu terk etmemesini sağlayacağız. Yabancı terörist savaşçıların eşleri ve çocuklarının rehabilitasyonu noktasında da kaynak ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine hazırız.

NASIL İZAH EDECEKLER

Bugün Türkiye’ye DEAŞ ile mücadelenin önemini anlatan ülkeler, 2014-2015 yıllarında yabancı terörist savaşçıları durdurmakta başarısız olmuştu. Belki de ismini vermek istemediğim bir Avrupa ülkesi, bir vatandaşının 2014 yılında İstanbul’a giden bir uçağa, bavulunda mühimmatla nasıl binebildiğini izah edecektir. Aynı şekilde bugün ülkemize silah satışını engellemeye çalışan Fransa, Türkiye’nin terör saldırıları öncesinde verdiği erken uyarıları neden göz ardı etmiştir? Son olarak Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki sınır ötesi operasyonunu ‘işgal’ olarak tanımlayan Arap Birliği’nin bazı sorulara yanıt vermesi gerekir. Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıları vatanlarına kavuşturma çabalarından bu kadar rahatsızlık duyan bu ülkeler, kaç savaş mağduruna kapılarını açmıştır? Suriye’de insani krizin sona erdirilmesi için ne tür katkılarda bulunmuşlardır?

ARAP BİRLİĞİ MEŞRUİYETİNİ KAYBETTİ

İçsavaşı bitirmek için hangi siyasi girişimleri desteklemişlerdir? Açıklamaları Arap halkının gerçek görüş ve duygularını yansıtmayan Arap Birliği artık meşruiyetini tamamen kaybetmiştir. Uluslararası toplum, Suriye krizinin tüm bölgeyi bir istikrarsızlık girdabının içine çekmesini engelleme fırsatını kaçırmıştır. Birçok ülke, bu ihtilafın düzensiz göç ve artan terör gibi olumsuz yan etkilerini tecrübe etmiştir. Barış Pınarı harekâtı, uluslararası topluma, Suriye’deki vekâlet savaşlarının bitirilmesi ve- barış ve istikrarın yeniden hâkim kılınması için Türkiye’ye destek verme fırsatını bir kez daha sunmaktadır. Avrupa Birliği ve dünya, Türkiye’nin çalışmalarını desteklemelidir.”

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