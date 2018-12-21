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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Erdinç ÇELİKKAN - ANKARA
21.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Erdoğan ve Ruhani’den ‘birlik’ mesajları: ABD yaptırımlarını desteklemiyoruz

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Erdoğan ve Ruhani’den ‘birlik’ mesajları: ABD yaptırımlarını desteklemiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi davetlisi olarak Ankara’ya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi Beştepe’de ağırladı. Erdoğan ile Ruhani, ortak basın toplantısında ‘birlik ve dayanışma’ mesajları verdi. Erdoğan, “Ülkemizin ve bölgemizin istikrarı ve güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma müsamaha göstermeyeceğiz. Bölgemizde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi, barış ortamının tesis edilmesi için Türkiye ve İran’ın birlikte atabileceği çok adımlar vardır. Amerika’nın İran’a yönelik yaptırımlarını desteklemediğimizi vurgulamak isterim” dedi. Erdoğan, toplantıda özetle şunları söyledi:

30 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

İran’ın yaptırımlarla baskı altına alınmaya çalışıldığı bir dönemde bu ziyaretin gerçekleştiriliyor olmasının farklı bir önem taşıdığını düşünüyorum. Karşılıklı üst düzey ziyaretlerimizde yakaladığımız bu ivmeyi her iki ülkenin menfaatlerine hizmet edecek, sonuç alıcı adımlar olarak düşünüyorum. Değerli kardeşim Ruhani ile ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi, güncel bölgesel gelişmeler başta olmak üzere ele aldık. İkili ticaret hacmimiz 2017 yılında yaklaşık 11 milyar dolar, 2018 yılı ekim ayı itibariyle ne yazık ki 8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. İkili ticaret alanında tespit ettiğimiz hedef olarak belirlediğimiz 30 milyar dolar hedefine ulaşmak için çok daha fazla çalışmamız, işbirliğini arttırmamız gerektiğine inanıyorum. İşadamlarımız ve yatırımcılarımız için elverişli bir iş ortamının tesisi, iş çevrelerinin teşviki yönündeki çabalarımız devam ediyor.

MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ

İki ülke arasında sınır güvenliği konusunda teknik ve siyasi düzeyde iyi bir işbirliği söz konusudur. Son dönemde ikili güvenlik kurumlarımız arasında temasların artmış olmasından memnunuz. Ülkemizin ve bölgemizin istikrarı ve güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Bu konuda İran’la işbirliğimizi arttırarak sürdürmek ve karşılaştığımız ortak hedefleri bertaraf etme noktasında irademiz tamdır. Bölgemizde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi, barış ortamının tesis edilmesi için Türkiye ve İran’ın birlikte atabileceği çok adımlar vardır. Bölgesel konularda İran’la işbirliğimizi, istişarelerimizi bu doğrultuda derinleştiriyoruz. Bu işbirliğinin müspet sonuçlarını Rusya Federasyonu’nun katılımıyla oluşturulan Astana sürecinde başlatmış bulunuyoruz. Çabalarımızı Suriye ve tüm Suriye halkını kucaklayacak kalıcı barışın tesisi için arttırmamız gerekiyor. Türkiye olarak kapsamlı ortak eylem planının, tüm tarafların anlaşmaya sadık kalmalarıyla, planın devamının uluslararası barış ve güvenliğe hizmet ettiğine, edeceğine inanıyoruz. İran’ın plan kapsamındaki taahhütlerini yerine getirdiği Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından bugüne kadar defalarca teyit edilmiştir.

MÜZAKEREYLE ÇÖZÜLMELİ

Hal böyleyken Amerika’nın anlaşmadan çekilmesini doğru bulmuyoruz. Biz meselelerin dayatmalarla değil angajmanla, karşılıklı müzakerelerle çözülmesinin taraftarıyız. Amerika’nın İran’a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını, Türkiye olarak bu kararı desteklemediğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Bu yaptırımların ülkelerimiz arasındaki meşru ticari ilişkilere menfi tepkilerini asgariye indirmek için her türlü tedbiri almaya hazırız. Bu yöndeki çalışmalarımız sürüyor. Komşuluk hukuku ülkelerimizin zor zamanlarında birbirlerine destek olmasını gerektirir. İran’a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Köklü geçmişimizden ilham alan ilişkilerimizi geleceğe daha da güçlü biçimde taşıyacağımıza inanıyorum. Sayın Ruhani’ye verdiği destek ve sergilediği dayanışmadan ötürü teşekkür ediyorum. Türkiye ile İran arasındaki işbirliğini önümüzdeki dönemde her alanda derinleştirmek hususundaki kararlılığımızı ifade ediyorum.”

Erdoğan ve Ruhani’den ‘birlik’ mesajları: ABD yaptırımlarını desteklemiyoruz

RUHANİ: HİÇBİR GÜÇ İLİŞKİMİZİ BOZAMAZ

İKİ ülke arasındaki işbirliğini, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını belirten Ruhani de toplantıda şunları söyledi: “Çok olumlu konuları konuştuk. Hiçbir güç ve üçüncü ülke bu komşuluk ve kardeşlikle, samimi ilişkilerimizi bozamaz. Türkiye hükümetine teşekkür etmem gerekiyor. Amerika’nın uyguladığı ve tek taraflı, kanunsuz ve zalimce ambargolar karşısında kesin ve açık tutumları için teşekkür ediyorum. Ahlaka, ortak çıkarlara uluslararası hukuka aykırıdır. Amerika’nın İran aleyhine uyguladığı bu eylem yüzde yüz terörist bir eylemdir. Çünkü diğer şirket ve ülkeleri korkutuyor. BM kararına uyulması için serbest ticaret yapmaları için korkutuyor. Şirketleri, ekonomik alandaki çalışanları korkutuyor. Uluslararası kurallara aykırıdır.

İKİ ÜLKE HEMFİKİRİZ

Dünyada birkaç ülke ABD düşüncesine katıldılar ve BM kararlarını ayaklar altına aldılar. Biz zorbalık dönemi dünyada bitmiştir diye inanıyoruz. Bölge halkları ortak çıkar doğrultusunda karar alıyorlar. Bugün toplantımız bu doğrultuda idi. İki ülkenin ticaret ilişkilerinin önünde engel varsa onları kaldıralım diye görüştük. Bankacılık, ticaret, sanayi, gümrük, enerji, taşımacılık alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğimizi devam ettirelim ve geliştirelim. İran, Türkiye ile beraber Asya’yı tamamen Avrupa’ya bağlayabilir. Bu ilişkiler dünyanın ve küresel ticaret lehine, kritik bölgemiz lehine olacaktır. Problem olan alanlarda onların giydirilmesi kararı aldık. Bazı şirketlerin yaşadığı problemler vardı. İki taraf, karar alarak bunları çözmeye yardımcı olalım. Bölge konularıyla ilgili çok güzel diyaloglar oldu. Astana süreci ile ilgili İran Türkiye ve Rusya olarak beraber yakın işbirliğimiz var. Bunu devam ettireceğiz. Suriye bizim için çok önemli. Suriye’nin kaderinin Suriye halkı tarafından belirlenmesi lazım. Bu alanda biz iki ülke hemfikiriz. Bölgede barış ve istikrar için işbirliği devam edecek. Birbirimize yardım edelim.”

Erdoğan ve Ruhani’den ‘birlik’ mesajları: ABD yaptırımlarını desteklemiyoruz

GÜL AĞACINDAN RAHLE HEDİYE ETTİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı’na gelen Ruhani’yi protokol kapısının girişinde karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerini almasından sonra 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Konuk Cumhurbaşkanı’nın tören kıtasını Türkçe “Merhaba asker” diye selamlamasının ardından Erdoğan ile Ruhani, iki ülke bayraklarının bulunduğu şeref kapısı önünde basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Ruhani, yaklaşık 2 saatlik baş başa görüşmenin ardından bir saat süren Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konsey Toplantısı’na başkanlık etti. Erdoğan, makam odasındaki hediyelerle ilgili bilgi verdiği Ruhani’ye gül ağacından rahle ve Kuran-ı Kerim hediye etti. Erdoğan, mevkidaşı onuruna öğle yemeği verdi.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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