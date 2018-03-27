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    Erdoğan ve Putin görüştü

    AA
    27.03.2018 - 17:52 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Kemerovo'daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşanan can kayıpları nedeniyle Putin'e taziyede bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus halkına başsağlığı dilediği görüşmede, ikili ilişkileri her alanda geliştirme kararlılığı teyit edildi.

    Suriye konusunda İran'ın da katılımıyla 4 Nisan'da Ankara'da liderler düzeyinde gerçekleştirilecek üçlü zirve vesilesiyle yüz yüze de görüşecek olan Erdoğan ve Putin, söz konusu toplantının yanı sıra ikili ilişkilere de değindi.

     

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    Etiketler: görüşme , son dakika , haber , gündem
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