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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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BALIKESİR (İHA)
25.07.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

Erdoğan ve Bahçeli’yi kırmızı dipli mumla davet ettiler

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Erdoğan ve Bahçeli’yi kırmızı dipli mumla davet ettiler

Ağustos ayında Balıkesir’de yapılacak olan Kurtdere Güreşleri'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve devlet protokolü kırmızı dipli mumla davet edildi.

2014 yılından itibaren Karesi Belediyesinin destekleriyle adeta yeniden hayat bulan ve 10-11-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Kurtdere Güreşleri öncesinde Balıkesir protokolü, Ankara'da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Meclis Üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

Balıkesir’den giden heyet grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Ankara protokolünü kırmızı dipli mum ile 10-11-12 Ağustos tarihlerinde Karesi’de yapılacak olan Kurtdere Güreşleri'ne davet etti. Balıkesir milletvekillerini Gazi Meclis'te ziyaret ederek, görevlerinde başarılar dileyen Balıkesir heyeti ayrıca MHP İl Başkanı Suat Par ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, güreşlere davet etti.

Erdoğan ve Bahçeli’yi kırmızı dipli mumla davet ettiler

Ankara temasları ile ilgili kısa bir değerlendirme yapan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Grup toplantımızın ardından belediyemizin destekleriyle gerçekleşen ve bu yıl 10-11-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Kurtdereli Güreşlerimize Sayın Cumhurbaşkanımızı bizzat davet etme fırsatı yakaladık. Bu durum bizi fazlasıyla mutlu etti. Kendisinin ata sporumuz olan yağlı güreş başta olmak üzere geleneksel sporlara olan ilgisini biliyoruz. Cumhurbaşkanımız da yağlı güreşe verdiğimiz destek ve davetimizden duyduğu memnuniyeti bizlere iletti. Bu güzel ziyarette ve gerçekleştirmiş olduğumuz temaslarda bizlere çok güzel ev sahipliği yapan sayın milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Ayrıca MHP Genel Merkezi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığımız ziyarette bizleri yalnız bırakmayan MHP İl Başkanımız Suat Par'a ve MHP'li Meclis üyemiz Cem Özışıklıoğlu'na da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Erdoğan ve Bahçeli’yi kırmızı dipli mumla davet ettiler


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