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    Son dakika: Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

    Hürriyet Haber
    27.06.2018 - 16:03 | Son Güncelleme:

    Beştepe'deki Cumhur İttifakı zirvesi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesi 16.00'da başladı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sona erdi.

    Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısının ardından bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.  Basına kapalı görüşme, saat 16.00'da başladı.

    Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu kabulde, Devlet Bahçeli'ye partisinin Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı eşlik etti. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. 

    Kabulde, 24 Haziran seçimleri sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

    Son dakika: Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

    Etiketler: recep tayyip erdoğan , son dakika , haberler
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