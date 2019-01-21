Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Karşılarında bizi bulurlar... .
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada "Her kim ki bu ülkeyi yeniden çeyrek asır, yarım asır öncesine döndürmeye heveslenirse, karşısında önce bizi bulur." dedi.
Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Her kim ki bu ülkeyi yeniden çeyrek asır, yarım asır öncesine döndürmeye heveslenirse, karşısında önce bizi bulur." dedi.
İşte Erdoğan'ın o paylaşımı:
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