Erdoğan: Türkiye olarak kolay temizleriz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Menbiç konusundaki “Türkiye olarak biz buradan teröristleri temizleriz, hem de kolay temizleriz” mesajını paylaşarak şunları söyledi:
“Münbiç konusunu Cumhurbaşkanımız gündeme getirdi. Çünkü Pompeo ile beraber bu yol haritasını onaylamıştık 4 Haziran’da. Bir gecikme olduğunu kabul ediyorlar. YPG/PKK’lıların Münbiç’ten temizlenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız şu mesajı da verdi: ‘Eğer burada sizin zorluklarınız varsa Türkiye olarak biz buradan bu teröristleri temizleriz, hem de kolay temizleriz. Bunu hem Afrin’de, hem Cerablus, El Bab bölgesinde yaptık. Hem DEAŞ hem YPG/PKK teröristlerini diğer alanlarda temizlemiştik. Bunu yine Münbiç’te de çok kolay şekilde yaparız.’ Önümüzdeki günlerde bu temaslar devam edecek. Elbette sadece Münbiç yetmez, Fırat’ın doğusundaki bölgelerin istikrara kavuşması konusunda da mutabakatımız var. Münbiç yol haritasının devamında bu var.”
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