Erdoğan - Trump görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi programı kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. İki liderin görüşmesi 50 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.
Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile TSİ 20.35'de başlayan görüşmesi 50 dakika sürdü ve basına kapalı gerçekleşti. İki lider dün de bir görüşme gerçekleştirmişti.
Erdoğan Trump ile görüşmesinin ardından İngiltere başbakanı ile görüşüyor.
İLK FOTOĞRAF GELDİ
Cumhurbaşkanlığı, ikilinin görüşmesinden ilk görüntüyü sosyal medyada paylaştı.
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