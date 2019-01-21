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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ - ORDU
21.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Erdoğan: Trenden inenler bir daha binemeyecek

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Erdoğan: Trenden inenler bir daha binemeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bir aday hesabiyse kusura bakmasın, biz onlarla yol yürümeyiz ama hasbiyse onlarla yol yürürüz. Yola çıktık milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular. Ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler, binemeyecekler” dedi. Erdoğan dün Ordu’da partisinin aday tanıtım toplantısında özetle şunları söyledi:

NE ÇEKTİYSEK HESABİLERDEN

“Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birliğini inşallah hep birlikte yücelteceğiz. Siyasetin bir hasbiliği vardır, bir de hesabiliği vardır. Hasbilik ideal olan. Hesabilik menfaat çetelerinin hâkim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Bunlar sizler zaten kimler olabileceğini biliyorsunuz. Her şeyden önce şunu bilmemiz lazım, adaylarımızı bugün tanıtırken her şeyden önce hasbilik, hesabilik buna dikkat etmemiz lazım. Eğer bir aday hesabiyse kusura bakmasın biz onlarla yol yürümeyiz ama hasbiyse onlarla yol yürürüz.

BU TÜR ŞEYLER OLMASIN

Yola çıktık milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular. Ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler, binemeyecekler. Onun için zaman zaman benim istediğimi yapmıyorsunuz, benim istediğim neden yok? Ne olur bu tür şeyler olmasın. Hasbi olalım, davayı iktidara taşıyalım nefsimizi değil. Eğer nefsimizi iktidara taşıma mücadelesi verirsek yaya kalırız, onun için nefsi ne kadar ayaklarımızın altına alırsak hedefe o kadar çabuk ulaşırız.

 

KALE İÇERİDEN FETHEDİLİRHanımlar evleri dolaşacaksınız ya onlara söyleyin. Bay Kemal’in SGK Genel Müdürü’yken hastanelerin durumu neydi? Onu soracaksınız. Onlara anlatın; biz ilaç kuyruklarında ne çileler çektiğimizi gayet iyi biliyoruz. Bu gençler bilmez ama anneleri bilir. Röntgen için 7-8 ay sonra gün verildiğini bilirler. Şunu unutmayın kale içeriden fetih edilir. Bay Kemal’in oynamaya mecali yok. Hiç yormayın. Ne yapıyor? Koltuğu bırakamıyor. 9 seçim kaybetti hâlâ koltuğu bırakamıyor. Batı’da böyle bir şey olamaz. Biz ‘ak’ız onlar ‘kara’. Biz milletle yürüyoruz onlar terör örgütlerinin yandaşları ile ülkemize diz çöktürmek için her yola başvuranlarla yürüyor.

TENEKE TINGIRTISI

AK Parti’nin eksikleri, hataları yok mu? Elbette var. Ama bizim farkımız, bütün eksiklerimizi arıyoruz, tarıyoruz ve gidermenin gayretine giriyoruz. Bugüne kadar biz milletimizle hiçbir zaman inatlaşmadık. Millete rağmen hiçbir işe kalkışmadık. Çünkü AK Parti milletin partisidir. Siz isteyeceksiniz, emredeceksiniz, talep edeceksiniz, biz yapacağız. Siz istikamet göstereceksiniz, hedef tayin edeceksiniz biz yürüyeceğiz. Siz mücadelemize destek vereceksiniz, biz gerekirse canımız pahasına yolumuza devam edeceğiz. İster darbeciler, ister çapulcular, ister dünyanın en büyük güçleri çıksın; yeter ki milletimiz bizimle birlikte olsun. Allah’ın izniyle hepsini tepeler geçeriz. Hiç endişe etmeyin. Bu milletin gücünü bilmeyenler, teneke tıngırtısıyla bizi yıldıracaklarını, terörist artıklarıyla teslim alacaklarını sanıyorlar. Onlara yanıldıklarını defalarca gösterdik. 31 Mart’ta bir kez daha göstermeye var mıyız?”

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ TÜNELLERE GÖMDÜK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, konuşmasında Zeytin Dalı Harekâtı’nın birinci yıldönümünü hatırlatarak, “Az önce Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım ve Kuvvet Komutanım, Afrin’in birinci yıldönümü ile ilgili bağlantı kurduk. Oradaki bütün general, subay, astsubay ve uzman çavuşlara seslendik. Şimdi buradan yine sesleniyorum. Biz onlarla Afrin’de bütün terör örgütlerini gömdük, tünellere gömdük. Aynı şekilde Cerablus’ta, El Bab’da, Gabar’da, Tendürek’te gömdük ve bugünlere geldik. Şehitlerimiz oldu eyvallah. Ama anneler, babalar biz biliyoruz ki bizim dinimizde şahadetin durumu çok farklı. ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz.’ Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler. Dik duracağız. Mesele ne Suriye ne Irak meselesidir. Akdeniz ve Ege meselesi değil; doğrudan Türk milleti, Türkiye meselesidir.”

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