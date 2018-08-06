Erdoğan talimat vermişti... İlk kazma vuruldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErdoğan talimat vermişti... İlk kazma vuruldu
GeriGündem Erdoğan talimat vermişti... İlk kazma vuruldu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
06.08.2018 - 00:24, Son Güncelleme:

Erdoğan talimat vermişti... İlk kazma vuruldu

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Erdoğan talimat vermişti... İlk kazma vuruldu

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılması talimatını verdiği Beştepe 15 Temmuz Müzesi için ilk kazma vuruldu. Müze, Cumhurbaşkanlığı’nın karşısındaki Şehitler Abidesi’nin yanındaki alana inşa ediliyor.

250 ŞEHİT İÇİN ÖZEL BÖLÜM
15 Temmuz gecesi yaşananlar, modern müzecilik teknikleriyle anlatılacak. Hazırlanacak özel alanda bazı ışık ve ses efektleri, görüntüler de kullanılacak. Müzede, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı koyarken şehit olan 250 vatandaş için de özel bölümler hazırlanacak. 250 şehidin hayat hikayelerinin de anlatılacağı müzede, şehit ve gazilerin bazı özel eşyaları, 15 Temmuz gecesi zarar gören bazı araçların da sergilenmesi planlanıyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİ KUKLALARLA ANLATILACAK
Müzede, Türkiye’nin yıllardır mücadele ettiği terör örgütleri de özel bir alanda anlatılacak. FETÖ, PKK-PYD/YPG, DEAŞ kuklalarla sembolize edilecek. Müze içerisindeki sergi alanlarında Erdoğan’ın sık sık vurguladığı “tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet” ilkesi vurgulanacak.

YEŞİL ALANLA UYUMLU TASARLANDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak müze, proje alanındaki yeşil alanla uyumlu bir şekilde tasarlandı. Kapalı alanları zemin altında planlanan müze, daha çok açık alanlardan oluşacak. Ağaçlar arasında yapılacak yürüyüş yollarında 15 Temmuz ile ilgili çeşitli sunumlar yapılacak. Müzenin, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümüne açılışının yapılması hedefleniyor.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan talimat vermişti... İlk kazma vuruldu

Lise sorununa nakilli çözüm

Genç kızı kurtarmak istemişlerdi...

İzmir'de tren otomobile çarptı, yolcular dehşeti yaşadı: 1'i ağır 2 yaralı