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    Erdoğan talimat vermişti! 50 muhtar İspanya'ya gidiyor...

    Hürriyet Haber
    09.04.2018 - 12:11 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezilerinin organize edilmesi talimatı üzerine İçişlerin Bakanlığı, 5 ilden 50 muhtarı yarın İspanya’nın Endülüs bölgesine götürüyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki muhtarlar buluşması konuşmasında, “Fırsat bulur da inşallah şöyle bir gün İspanya’nın Endülüs El Hamra Sarayı’na bir imkânınız olursa; İçişleri Bakanım aslında burada, böyle bir peyderpey bir seferberlik yapsa da muhtarlarımızın içinden, yani grup-grup buralara muhtarlarımızı da götürmekte fayda var. El Hamra Sarayının içinde kubbede bir ayet yazar. O da ne biliyor musunuz? ‘Lâ galibe illallah’. ‘Allah’tan başka galip yoktur.’ Bakın ne eserler bırakılmış. Bölgeselden başlayıp, bölgeleri daha da daraltmak suretiyle muhtarlarımızı bence buralara götürmekte fayda var. Bütün planları, görevi İçişleri Bakanımıza verdik" ifadelerinin ardından, İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

    Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon’dan oluşan 5 ilden toplam 50 muhtarın yer aldığı ilk kafile, yarın İstanbul Atatürk Havalimanı‘ndan saat 8.30’da Endülüs’e hareket edecek. Tüm masrafları İçişleri Bakanlığı’nca karşılanacak programda muhtarlara, Kurtuba Camii, El Hamra Sarayı, Eski Şehir Merkezi Albaicin gibi Endülüs’ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. Muhtarlar 12 Nisan Perşembe günü saat 13.05’te İspanya yerel saatiyle Endülüs’ten ayrılacak.

    İçişleri Bakanlığı bundan sonraki süreçte de muhtarları kafileler şeklinde yurt dışına göndermeye devam edecek.

     

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    Etiketler: muhtar , son dakika , gündem
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