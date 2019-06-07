Erdoğan, Suudi Kral’la görüştü
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz dahil birçok liderle telefonda görüşerek bayramlarını kutladı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, dünkü Suudi Kral’la görüşmeye ilişkin “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Selman bin Abdülaziz bayram tebriğinde bulunmuşlardır. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığı süresince gösterdiği çabalar dolayısıyla teşekkür etmiştir” denildi.
TELEFON TRAFİĞİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Ramazan Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.
Erdoğan dün Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile de görüşerek yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
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