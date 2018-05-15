Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefonla görüştü. Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı Selman ile yaptığı görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.
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