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    Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

    Hürriyet Haber
    15.05.2018 - 23:32 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefonla görüştü. Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı Selman ile yaptığı görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

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    Etiketler: erdoğan , arabistan , suudi arabistan , gündem
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