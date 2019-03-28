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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ - DÜZCE
28.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Erdoğan: Şu veya bu sebeple sandığa gitmemek bize değil millete ceza

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Erdoğan: Şu veya bu sebeple sandığa gitmemek bize değil millete ceza

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart’taki yerel seçimlerde tüm seçmenlerin sandığa gitmesini isteyerek, “Böyle bir ortamda şu veya bu sebeple sandığa gitmemek bize değil ülkeye ve millete ceza vermektir. Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir” dedi. Erdoğan dün partisinin Düzce, Bolu ve Uşak mitinglerinde şunları söyledi:

KIZGINLIK BAŞKA ŞEYDİR...

“Düzce depremlerde ağır yaralar aldı. Felaketin acı hatıraları hafızalarımızda. Yıkılan Düzce’yi yeniden inşa ve ihya etmek için seferberlik ruhuyla çalıştık. Düzce 20 sene öncesinin Düzcesi’nin çok ilerisinde. Pazar günü Düzce’deki ve diğer illerimizdeki tüm vatandaşlarımı mutlaka sandığa gitmeye davet ediyorum. Türkiye bugüne kadar karşısına çıkan tüm zorlukların üstesinden şu içinde bulunduğumuz dirliği ile beraberliği ve en önemlisi de milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığı sayesinde gelmiştir. Milli iradenin tecelli ettiği yer sandıktır. Pazar günü sandığa gitmeyen her vatandaşımız, kendi iradesini oraya gidip oyunu kullananların insafına terk ettiğini bilmelidir. Çünkü seçim sonuçları toplam seçmen sayısına göre değil, sandığa gidip oyunu kullananların tercihlerinin dağılımı ile ortaya çıkar. Pazar günü sandığa gitmeyen her vatandaşımız kendi iradesini başkasının insafına bırakmış olacaktır. Kullanılmayan her oy, bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş bir yağ gibidir. Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir.

NEFSİNE HİZMET ÇABASI

AK Parti’de siyaset yaparken, sırf ‘aday olamadım’ diye başka yere gitmişsen bunun adı şehrine hizmet davası değil, nefsine hizmet çabasıdır. Nefsinin peşinde gidenlerle de bizim bir işimiz yoktur. Seni aday yaparken her şey güzeldi, aday yapmayınca ne oldu? Sen ölümüne kadar aday mı olacaksın? Var mı böyle bir şey? Çalıştığı sürece, layık olduğu sürece eyvallah. Ama bir siyasi parti ilkeleri ile prensipleri ile ayaktadır. Ona uyanlarla yola devam. Uymayanlar... Sen istirahat et.

Kim olduğuna, hangi partiden olduğuna, fikrine zikrine bakmaksızın peşinen karşımızdakileri destekleyeceğini söylüyorlar. Böyle bir ortamda şu veya bu sebeple sandığa gitmemek, bize değil ülkeye ve millete ceza vermektir. Hiçbir vatandaşımın böyle bir vebali göze alacağını düşünmüyorum. Pazar günü tarihimizin en büyük katılım oranlarından biri ile seçimleri gerçekleştireceğimize inanıyorum. Sandığa gitmek kadar sandığa giren oyların resmi sonuçlara yansımasını da çok sıkı takip etmek gerekiyor. Bizim demokrasi tarihimizde sandık namustur.

YOL ARKADAŞLARIMA SÖZ VERİYORUM

İnsanın olduğu her yerde hata da vardır, eksik de vardır, noksan da vardır. Önemli olan bunları düzeltme iradesidir. Biz işte bu kararlılığa sahip olduğumuzu söylüyoruz. 16 Nisan halk oylamasının ardından partimizin genel başkanlığına yeniden geldiğimizde bu amaçla teşkilatlarımızda ve belediyelerimizde epeyce bir çalışma yürütmüştük. Seçim kampanyası süresince gördüğüm kadarıyla bu çalışmayı önümüzdeki dönemde de devam ettirmemiz gerekiyor. Yol arkadaşlarıma söz veriyorum. Millete ve ülkeye hizmet etmek için kendisine tahsis edilen imkânları çarçur edenlerin, hele hele istismar edenin bizim dünyamızda yeri asla olamaz.

KAÇACAK DELİK ARIYORLAR

Cudi’de bunları inlerine gömdük mü? Gabar’da bunları inlerine gömdük mü? Tendürek’te bunları inlerine gömdük mü? Kandil’de kaçacak delik arıyorlar. Oraya kadar Mehmetlerimiz, F-16’larıyla, tanklarıyla evelallah yürüdük, yürüyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız.”

OYUNUZU SOYADI YAVAŞ OLAN ADAMA MI VERECEKSİNİZ

“Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenlerin asıl formülü bizi yıpratmaktır. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam ‘Kürdistan’ diyor. Buradan onlara mama çıkmaz bu ayrı mesele, şimdi diyor ki ‘Ankara bilecek ki’ diyor... Ankara’da yaşayan Kürt kardeşlerime sesleniyorum, siz Mehmet Özhaseki kardeşim orada dururken oyunuzu soyadı Yavaş olan bu adama mı vereceksiniz? Bu adam durmadan seçim kaybeden birisi. Belediyeciliği bilen birisi değil.
‘Batıda MHP’ye AK Parti’ye oy vermeyeceğiz’ diyor. Sen kimsin? Benim Kürt vatandaşlarımın, kardeşlerimin oyları senin ipoteğin altında mı? Bu Kürdistan’ı çok seviyorsa Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var, defol git.”

YİNE BİR TAKIM OYUNLAR OYNANIYOR

“Son günlerde döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar. Türkiye enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı artırmaya başladıkça, ihracatını, döviz rezervlerini yükselttikçe, güven endeksleri yeniden güçlendikçe daha daha da azgınlaşıyorlar. Ülkemizi bu tür oyunlarla oyalayıp asıl hedeflerinden vazgeçireceklerini sanıyorlar. Halbuki biz bugün 2023 hedeflerimize çok daha büyük bir inanç ve azimle bağlıyız. Biz bugün Suriye’deki terör koridorunu ortadan kaldırmaya çok daha kesin kararlı bir şekilde azmettik. Biz bugün ülkemizin ve milletimizin üzerinde oynanan oyunları bozmaya hiç olmadığı kadar çok güçlü bir şekilde kararlıyız.”

ERDOĞAN’DAN ‘SÜRPRİZ’ PROGRAM

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bugün sadece sosyal medya üzerinden takip edilecek sürpriz bir program yapacaklarını söyledi. Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yarın (bugün) sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak. 28 Mart Perşembe, saat 12.00’de Twitter, Facebook ve Instagram’da buluşalım” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın ‘sürpriz’ olarak nitelendirdiği programın Ankara’nın simgesi Atakule’de yapılacağı ve Erdoğan’ın gençlerle buluşacağı bildirildi. 

 

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