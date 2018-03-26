Erdoğan: Sincar’da da gereğini yaparız

AB ÜYELİĞİ STRATEJİK HEDE

“AVRUPA Birliği (AB) ile köklü ilişkilerimiz var. Bugün de AB üyeliği stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor. Niyetini, gayesini ve ciğerini çok iyi bildiğimiz çevrelerin Türkiye’nin AB’de saygın, eşit, tam üye olarak hak ettiği yeri almasına engel olmasına asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin konumuna, gücüne, dünyada, bölgede oynadığı role uygun şekilde AB ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz.

İKAZIMIZI YAPACAĞIZ

Bölücü örgüt yandaşlarının Afrin operasyonu dolayısıyla Avrupa şehirlerinde sergiledikleri şiddet ve barbarlık inanıyorum ki, Avrupalı dostlarımızın da gözünü açmıştır. Camilerimizi ateşe veren, sokaktaki vatandaşlarımıza saldıran Avrupalı şirketleri hedef alan teröristler, Avrupa’nın emniyeti için de çok büyük bir tehdittir. Şayet şimdiden önlem alınmazsa, üstüne gidilmezse bölücü terör örgütü yandaşları daha çok pervasız hale gelecektir. Türkiye olarak ikazlarımızı yapacak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğiyle ibadet hürriyetinin tesisi noktasında meselenin takipçisi olacağız.

60-70 KİLOMETRE MESAFEDE

(Irak merkezi hükümetinin Sincar’dan terör örgütü PKK’yı çıkarmaya yönelik operasyonu) Temennimiz odur ki, Irak merkezi yönetimi gerçekten Sincar’da bu operasyonu hakkıyla versin. Eğer bunu başarmakta bir sıkıntı varsa, burada da ikili görüşmelerimizi yapalım. Orada gereğini de, Sincar’da biz yaparız. Çünkü Sincar’a da bizim öyle çok tahammülüyüz yok. Bildiğiniz gibi 60-70 kilometrelik bir mesafede. Bu kadar yakın mesafede olan ve terör örgütünün girip çıkmalarının yoğun olduğu böyle bir yerde isminin artık şu olması, bu olması artık biz bunlara yabancı değiliz. Alıştık. PKK’ydı, YPG’ydi, PYD’ydi. Yeni yeni isimlerle bazı uydurma isimlerin çıkmasıydı. Bunları artık biliyoruz. Bundan sonra da çıkacak isimlere çok yabancı olmayız. Bütün mesele o bölgeden bize yapılabilecek herhangi bir tacize karşı şunu bilecekler ki, Türkiye gereğini her an yapacaktır.”

ABD’NİN MÜNBİÇ AÇIKLAMALARI: TRUMP’IN KENDİ İRADESİ DEĞİLDİR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ABD’den ‘Mümbiç (Menbiç) konusunda yapılan açıklamalar’la ilgili ise şunları söyledi: “Mümbiç bizim için yeni bir şey değil. Sayın Obama döneminden beri üzerinde durduğumuz bir konuydu. Mümbiç’le ilgili devletlerin devamlılığı esastır ilkesinden hareketle buraya bakacak olursak, Obama’nın bize söylediği: ‘Kesinlikle PYD, YPG burada duramaz. Bunlar Fırat’ın doğusuna çekilecektir.’ Obama’nın bize verdiği söz. Obama’dan sonra mevcut yönetim bize benzer sözler verdiler. Biz kendilerine şunu söyledik: ‘Buralar ne YPG’nin ne PYD’nin. Buraların yüzde 90’ı tamamen oradaki Arap nüfusa aittir. Böyle olduktan sonra size de, bize de düşen buranın sahibine teslim etmektir.’ Daha sonra Sayın Tillerson’ın Türkiye ziyaretinde kendisiyle konuştuğumuzda, bize Mümbiç’in güvenliğini beraber sağlayalım teklifiyle geldi. Bundan ne anlaşılır? Bizim buralara girme gibi bir niyetimiz yok, buradan terör örgütünü çıkartalım ve buranın güvenliğini ABD-Türkiye beraber sağlayalım.

SAHİPLERİNE TESLİM EDELİM

Bizim şu an bulunduğumuz nokta bu. Ya güvenliği sağlamada müşterek hareket edebiliriz ama burada biz çıkmayız, bir buradayız gibi yaklaşımlar bana göre Sayın Trump’ın kendi iradesi değildir diye düşünüyorum. Böyle gelişmelerde Sayın Trump’la da, Sayın Putin’le de anında görüşmeleri yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Onu da tabii ABD’nin bir teklifi olarak düşünüyorum. Bizim düşüncemiz belli. Biz Mümbiç’le ilgili ne diyoruz:

Biz Türkiye olarak kesinlikle buralarda bir işgal kuvveti olarak bulunamayız. Sahibi kimlerse buraları sahiplerine teslim edelim, bu konuda yardımcı olun. ABD’nin üzerine düşen görev budur, bizim üzerimize düşen görev budur. Rusya’nın üzerine düşen görev budur. İran’ın üzerine düşen görev budur. Hep birlikte bunu yapmalıyız.”

ERDOĞAN İLE BORİSOV, TUSK VE JUNKER ÇALIŞMA YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Euxinograd Sarayı’nda basına kapalı gerçekleşen çalışma yemeği, dün saat 19.10’da başladı. Çalışma yemeği öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tusk, Juncker ve Borisov’un katılımıyla aile fotoğrafı çektirildi. m AA