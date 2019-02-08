Erdoğan: Sınamaları atlattık

TRUMP PLANLARI BOŞA ÇIKARDI

“Son görüşmemizden bu yana Türkiye olarak pek çok sınamayla yüz yüze kaldık. Türkiye-ABD ilişkilerinin test edildiği, şoklara ve krizlere karşı dayanma gücünün denendiği dönemleri yaşadık. Hamdolsun tüm sıkıntıları, sınamaları, direnç testlerini başarıyla atlattık. Bugün son dönemde yaşadığımız onca badireye rağmen Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında geleceğe çok daha umutla bakıyoruz. Müşterek noktalarımızın görüş ayrılıklarımızdan kat be kat fazla olduğuna inanıyorum. Hiç şüphesiz gerilimin yerini, işbirliği ve dayanışmanın almasında en önemli faktörlerden biri, değerli dostum Başkan Trump ile aramızda tesis ettiğimiz yakın diyalog ve iletişimdir. Başkan Trump’ın özellikle Suriye bağlamında aldığı son inisiyatif, Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını boşa çıkarmıştır. Bu süreçte Amerikan Türk Konseyi ile Amerikan Ticaret Odası da ilişkilerin geliştirilmesine aradaki pürüzlerin giderilmesine ciddi katkılarda bulunmuştur. Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, kapsamlı ve stratejik bir müttefiklik ilişkisi vardır. İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıklarına dayalı iniş çıkışlar yaşasak da ortaklığımız pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

TRUMP DA AYNI KANAATTE

İkili ilişkilerimizde önümüze bakmak ve olumlu gündeme odaklanmak istiyoruz. Başkan Trump da bu konuda benimle aynı kanaati paylaşıyor. Türkiye ile işbirliğini ilerletmeyi, ortak temelde ilişkileri kuvvetlenmeyi arzu ediyor. 5 Şubat’ta da Türkiye-ABD çalışma grubu toplantıları Washington’da yapıldı. Suriye’de bölgede terör örgütlerinin istismar edeceği bir otorite boşluğu oluşturmaması son derece önemlidir. Türkiye, ABD’nin çekileceği alanlarda terörle mücadele sorumluluğunu devralmaya hazırdır. Bunu Sayın Başkan’a ‘DEAŞ’la mücadelede herhangi bir sorun varsa bunu terör örgütleriyle ortadan kaldırmayı düşünüyorsanız sıkıntılar yaşarsınız. Stratejik ortağımızın terör örgütleriyle böyle bir işe girmesini doğru bulmuyoruz’ diye söyledim. Bu YPG-PYD ile yürütüldü. Bunun faturasının yıllar sonra ortaya çıkacağını tahmin ediyorum.

KARA PROPAGANDA YAPIYORLAR

Sayın Trump’un özellikle bize 30-32 kilometrede terörle mücadele konusunda ortaya koyduğu plan, bizim de buna yönelik olumlu yaklaşımımız bir şeyin ifadesidir. O ifade edilen sınır veya bölge bir terör koridoruydu. Biz tabii ki bu terör koridorunda bize yapılacak herhangi bir saldırıya karşı her türlü tedbiri almak zorundaydık ve alıyoruz. Tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle mücadeleye kararlıyız. ABD’nin de aynı kanaati paylaştığını düşünüyorum. DEAŞ terör örgütünü, başka eli kanlı terör örgütüyle ikame etmeye çalışan eski yönetim bakiyesi bazı kesimler, baştan beri ülkemiz hakkında kara propaganda yapıyor. Türkiye’nin PKK-PYD-YPG ile mücadelesini Kürtlerle mücadeleymiş gibi göstermeye çalışıyor. Bugüne kadar benim partimde ve kabinemde Kürt bakan arkadaşlarım olmuştur. Bizde bu tür bir ayrımcılık söz konusu değil. Bütün iftira kampanyaları maalesef Sayın Trump’ın kararının akabinde çok yoğunluk kazandı. Türkiye’nin ne Suriye ne de Irak Kürtleriyle bir sorunu olmamıştır. Onlara sahip çıkan ülke Türkiye olmuştur.”

TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABULLENEMEDİ

“PYD-YPG’nin PKK terör örgütünün bir kolu olduğu en güncel ABD istihbarat raporlarında kayda geçmiştir. Terör örgütünü yerel halkla özdeşleştirmek Kürt kardeşlerimize yapılacak en büyük hakarettir. Bu katil sürülerine arka çıkılması, destek verilmesi, silah ve mühimmata boğulmasını anlamak mümkün değildir. 23 bin TIR ve kamyon Suriye’nin kuzeyindeki bu bölgede malum terör örgütüne bunlar getirilmiştir. YPG’ye, PKK’ya geliyor. Yakalandıkları zaman bir de bakıyoruz Amerika’nın silahları. Bunları terör örgütü olarak şu anda hâlâ Amerika kabullenemedi. Bizim sıkıntımız burada.

Obama döneminde, ‘Obama’ya gelin burada bir güvenli bölge oluşturalım’ demişimdir. ‘Doğru söylüyorsun yapalım’ denmiştir ama maalesef bu adım atılmamıştır.

KONTEYNER KENTLER

Şimdi bakıyorum ki Trump da güvenli bölgeyi, tampon bölge ifadesini kullanmaya başladı. Atalım adımları, bir an önce bunu sağlayalım. İsabetli de olur. Her toplantıda, terörden arındırılmış, mültecilerin güvenle evlerine dönebilecekleri bir bölge kurulması gerektiğini ifade ettim. Eğer insani bir yaklaşım düşünüyorsak, ‘mültecilere kapılar açalım’ diyorsak, gelin güvenli bölgelerde konteyner kentler oluşturalım. Bu kadar silah, mühimmat... Bunları yapacağımıza buralarda bu tür imkanları sağlayalım.

FETÖ elebaşının Pensilvanya’da hiçbir şey olmamış gibi yaşamına devam etmesi milletimizi, şehit ailelerini yaralıyor. ABD makamlarının gerekli adımları bir an önce artık atmalarını bekliyoruz.

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesinde seyretmesini tabii ki kabul edemeyiz. Sayın Başkan bana ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkarmayı teklif etti. Bunu başarmamamız için hiçbir sebep yok. ”

ARTTIRILMIŞ VERGİLERİN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ

“Öncelikle yalnızca ülkemize yönelik olarak uygulamaya konulan çelik ihracatımıza dair iki kat arttırılmış gümrük vergilerin kaldırılmasını istiyoruz. Dünya Ticaret Örgütü Türkiye’yi haklı buldu. İki ülke arasında gelişmelerin karşılıklı ticaret ve yatırımları olumsuz etkilememesi için elimizden geleni yapıyoruz.”