Erdoğan: Şimdiki kuyruk varlık kuyruğu

ZİLLET İTTİFAKI

“Cumhur İttifakı’nın karşısında zillet ittifakı, illet ittifakı var. Bunun için de kimler var; CHP, PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi olan HDP, bunun yanında söylemek istemem ama adı İYİ Parti olan İP var. Bir de Saadet var. Ankara’da dikkat ediyorum çok enteresandır, zillet ittifakı adayının resimleri var. Ama içinde CHP’nin logosu yok, HDP’nin de yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Aday bilinsin ama kimin adayı olduğu bilinmesin diye bunu yapıyorlar. Cumhur İttifakı’nın zaferi bir tarihtir. Aman ha içinizde bir olun, beraber olun, iri olun, kardeşliğimize gölge düşürmeyin. Maalesef hâlâ istediğimiz konsolidasyon olmuş değil. Bunu başarmamız lazım. 31 Mart’ın sadece bir belediye değil beka meselesi olduğunu her vatandaşımıza izah etmeliyiz. Biz 17 yılda tam 14 defa sizlerin huzuruna çıktık. Sizlere nereden nereye taşıdığımızın yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın hesabını verdik. Medya patronlarının bakan, başbakan belirlediği o kötü günlere beraber son verdik.

KÜLAHIMA ANLATSINLAR

IMF’ye şimdi borcu sıfırladık. Bay Kemal ‘Bunlar yine IMF’nin kapısına gider’ diyor. Bay Kemal o CHP’nin işi. Sizin borçlandığınız o borçları biz sildik. Bir zamanlar ekonomiyi teslim ettiğiniz soyadı Derviş olan zat nerede şimdi? Sayın Bahçeli de anlattı. Kayıp, yok. Onu gönderenlerin yanında şimdi, Amerika’da. Geçenlerde patlıcan, sivri biber, patates sohbeti yaptılar. Ne oldu, böyle giderseniz bu oyunu da bozarız dedik. Tanzim satışlarını başlattık mı? Bu iş 31 Mart’a kadar düzeldi düzeldi. Şu anda yarıya düştü zaten ama düzelmedi; onlarla beraber mahallenin en ücra köşelerdeki marketlere varıncaya kadar bu satışları yapacağız. Sömürü düzenine aracı olamayız. Vatandaşını sömürenlerle olamayız. Kim buna serbest piyasa ekonomisi diyorsa onu gelsin külahıma anlatsın. Benim alanım ekonomi, özel sektörden gelmiş birisiyim.

CHP RAHATSIZ OLMUYOR

Terör elebaşlarının dolaylı destek açıklamasından hiçbir CHP yöneticisi rahatsız olmuyor. CHP’nin başındaki zat tek kelime etmiyor. ‘Ne münasebeti bizim terör örgütünün desteğine ihtiyacımız yok’ demiyor, diyemiyor. Marjinalleri İstanbul’un en merkezi ilçelerinde aday gösteriyorlar. FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir ismi, 15 Temmuz gecesi 11’i polis 23 şehidimizin olduğu Ankara’daki bir ilçemize belediye başkan adayı yapıyorlar. Ecdadımız ‘et kokarsa tuz basılır, tuz kokarsa ne çare’ diyor. CHP’de tuz çoktan kokmuştur.”

KİRANIZI BİZ VERELİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda da halka seslendi. İstanbul Kartal’da çöken binayı hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: “Şimdi o benzeri şeyler İzmir’de olabilir. Aynı şey bakıyorsunuz Bornova’da olabilir. Diyoruz ki yazıktır günahtır iş işten geçtikten sonra bağırmanın, ağlamanın bir faydası var mı? Yok. İşte bu kaçak yapılardan diyorum ki gelin bak her türlü tedbiri aldık. Her vilayete yazılarını gönderdi. Bu kaçak yapılardan çıkın, kiranızı da biz verelim yerleşin ve biz de oraları yıkalım ve TOKİ olarak sağlam güvenilir binalar yapalım. Ben dikey mimariye karşıyım, yatay mimariyle bu işi yapalım, sağlam yapalım ve oralarda da vatandaşlarımızı yerleştirelim. Bu konuda halkımdan destek bekliyorum, yardım bekliyorum.”

İZMİR’E SUYU BEN GETİRDİM

“CHP’ye gönül veren kardeşlerimize de sesleniyorum; bakın bu adam böyle bir adam, bu yalan ve iftiradan başka bir şey tanımaz. Teröristler ile omuz omuza. Buna artık gereken dersi vermemiz lazım. HDP ile yan yana. İzmir’de de onlarla beraberler. İzmir’de bunların karşısına Nihat kardeşimizi neden gönderdik? İzmir susuzdu, inanın suyu da ben getirdim DSİ ile. Bunların işi ‘3 Y’; yolsuzluk, yasak, yokluk. ‘AK Parti kuyruk getirdi’ diyorlar. İki kuyruk var. Bir, yokluklar kuyruğu. Şimdiki kuyruk yokluk değil bereket, varlık kuyruğu fırsatçılara ders verme kuyruğu. Isparta’daydım geçen. Elması meşhurdur. ‘Depolarımızda 400 bin ton elma var’ dediler. Hazine ve Maliye Bakanımızı aradım dedim ki ‘Talimat ver bu elmaları tanzim satışlara gönderelim.’ Şimdi kazanan kim? Üreten ve tüketen. Biz haksızlığa, fırsatçılığa dur diyoruz. Bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz. Bizi, proje terör örgütleri ve döviz kuru üzerinden sindirmeye çalışanlar hedeflerine ulaşamadılar. 24 Haziran’da başlattıkları, muvaffak olamadıkları projeyi tekrar piyasaya sürdüler. Cumhur İttifakı’nın karşısına 4’lü bir çete çıkardılar. Kumandasını da Kandil ve Pensilvanya’ya verdiler.”