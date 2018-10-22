Erdoğan şikâyetten vazgeçti ama ODTÜ’lülere beraat çıkmadı
ODTÜ’nün mezuniyet töreninde taşıdıkları pankart nedeniyle yaklaşık bir ay cezaevinde kalan ve haklarında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan dava açılan 4 öğrenci ve kırtasiye sahibinin yargılanmasına Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Öğrenciler B.A, F.E.D. ve D.C.Y, savunmalarında hakaret kastıyla hakaret etmediklerini, internette yayınlanan söz konusu karikatürün suç teşkil etmediğini, üzgün ve pişman olduklarını belirtti.
İÇERİĞİNİ BİLMİYORDUM
Pankartı aracıyla taşıyan Ö.K. isimli öğrenci, “Ben sanıkların eylemine katılmadım. Kendileri ile fikir alışverişinde bulunmadım. Aracım olduğu için arkadaşlar getirip rulo şeklinde bir kâğıt tomarını bıraktılar. Ancak içeriğinde ne olduğunu bilmiyordum. Suç ile alakam yoktur” dedi. Kırtasiye sahibi Ş.D. de, “Biz çıktıları sadece mezuniyet döneminde çıkarırız. İşlerim yoğundu. Ben yoğun olduğu için çıktıların içeriğine dikkat etmedim. Diğer sanıkların eylemlerine iştirakim yoktur” savunmasını yaptı.
MUTABAKAT SAĞLANDI
Sanık avukatlarından Faruk Çayır, dava konusu olan karikatürün, hiciv içeren bir pankart olduğunu belirterek “Karikatürün kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre de hakaret içermediği kabul edilmiştir. Müvekkiller eleştiri hakkını kullanmışlardır. Müvekkiler bireysel olarak Cumhurbaşkanı’nı ziyaret etmişler ve Cumhurbaşkanı şikâyetten vazgeçmiştir. Toplumsal mutabakat sağlanmıştır. En azından mahkemenizden toplumsal mutabakata katkı sağlanmasını düşünüyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta öğrencilerle yaptığı görüşmenin ardından avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak sanıklar hakkındaki şikâyetinden vazgeçmişti. Cumhurbaşkanına hakaret suçu şikâyete bağlı olmadığı için hâkim Ali Akyan sanıklara, ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul edip etmediklerini de sordu. Sanıklar öncelikle beraat talep etti ancak mahkeme aksi kanaatte ise haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini istedi.
YASAK KALDIRILDI
Mahkeme 4 sanık hakkında uygulanan yurtdışı yasağı şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasına ve dava konusu karikatürün yayınlandığı Penguen dergisi yöneticileri ile ilgili herhangi bir dava açılıp açılmadığının sorulmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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