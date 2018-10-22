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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
22.10.2018 - 21:41, Son Güncelleme:

Erdoğan şikâyetten vazgeçti ama ODTÜ’lülere beraat çıkmadı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Erdoğan şikâyetten vazgeçti ama ODTÜ’lülere beraat çıkmadı

ODTÜ’nün mezuniyet töreninde taşıdıkları pankart nedeniyle yaklaşık bir ay cezaevinde kalan ve haklarında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan dava açılan 4 öğrenci ve kırtasiye sahibinin yargılanmasına Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Öğrenciler B.A, F.E.D. ve D.C.Y, savunmalarında hakaret kastıyla hakaret etmediklerini, internette yayınlanan söz konusu karikatürün suç teşkil etmediğini, üzgün ve pişman olduklarını belirtti.

İÇERİĞİNİ BİLMİYORDUM

Pankartı aracıyla taşıyan Ö.K. isimli öğrenci, “Ben sanıkların eylemine katılmadım. Kendileri ile fikir alışverişinde bulunmadım. Aracım olduğu için arkadaşlar getirip rulo şeklinde bir kâğıt tomarını bıraktılar. Ancak içeriğinde ne olduğunu bilmiyordum. Suç ile alakam yoktur” dedi. Kırtasiye sahibi Ş.D. de, “Biz çıktıları sadece mezuniyet döneminde çıkarırız. İşlerim yoğundu. Ben yoğun olduğu için çıktıların içeriğine dikkat etmedim. Diğer sanıkların eylemlerine iştirakim yoktur” savunmasını yaptı.

MUTABAKAT SAĞLANDI

Sanık avukatlarından Faruk Çayır, dava konusu olan karikatürün, hiciv içeren bir pankart olduğunu belirterek “Karikatürün kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre de hakaret içermediği kabul edilmiştir. Müvekkiller eleştiri hakkını kullanmışlardır. Müvekkiler bireysel olarak Cumhurbaşkanı’nı ziyaret etmişler ve Cumhurbaşkanı şikâyetten vazgeçmiştir. Toplumsal mutabakat sağlanmıştır. En azından mahkemenizden toplumsal mutabakata katkı sağlanmasını düşünüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta öğrencilerle yaptığı görüşmenin ardından avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak sanıklar hakkındaki şikâyetinden vazgeçmişti. Cumhurbaşkanına hakaret suçu şikâyete bağlı olmadığı için hâkim Ali Akyan sanıklara, ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul edip etmediklerini de sordu. Sanıklar öncelikle beraat talep etti ancak mahkeme aksi kanaatte ise haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini istedi.

YASAK KALDIRILDI

Mahkeme 4 sanık hakkında uygulanan yurtdışı yasağı şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasına ve dava konusu karikatürün yayınlandığı Penguen dergisi yöneticileri ile ilgili herhangi bir dava açılıp açılmadığının sorulmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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